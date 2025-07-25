罷免倒數！藝人群起發聲　吳宗憲堅持不表態：我的任務是娛樂大家

726大罷免投票日進入倒數，許多藝人紛紛出面發聲表態。對此，綜藝天王吳宗憲今天受訪時則強調，自己身為藝人，不應公開表態政治立場，因為政治是管理眾人的事，藝人則是娛樂大眾，並向網友們求饒：「不要再逼憲哥表態了。」

吳宗憲今天上午參加廣播節目《千秋萬事》訪問，他在節目中強調：「政治是管理眾人的事，藝人是娛樂大眾的事。身為一個藝人，你就不應該要表態。」他也語帶無奈地說：「以前看我節目最多的是國民黨，後來是民進黨，現在是共產黨，那我要怎麼辦？」

他強調，即使自己心中有立場、有信念，也不會在公開場合發表政治評論，「公開的場合裡面，綠的、藍的、白的、紅的觀眾都在看我的節目，難道我要因為表態而被誰杯葛嗎？」

吳宗憲強調自己身為藝人，不應公開表態政治立場，因為政治是管理眾人的事，藝人則是娛樂大眾。圖／翻攝自youtube

吳宗憲也以「子不嫌母醜、狗不嫌家貧」來比喻自己的心情。他認為，藝人應該專注於本分，用自己的方式為社會注入正能量，「我這一生最重要的事，就是讓觀眾開心、傳遞愛與和平。」

針對是否應該鼓勵投票，吳宗憲並未避談，他表示：「我們這個村子，有兩邊的人為一口井吵得不可開交，大家都想靠近水源，但彼此卻充滿仇恨。」他呼籲大眾沉澱心情，理性看待政治：「我們只能靠這口井一起活命，不如讓選民表達意見，好好投票，選出結果。」

對於外界要求藝人應有社會責任，他回應道：「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」這句話或許刺耳，但人與人之間更需要多一點理解與包容，而不是仇恨與攻擊。

吳宗憲最後強調，自己從未在中國批評台灣，也從未在台灣羞辱過中國。他說：「我去中國400多趟，我只想看黃山、九寨溝的美景，但我從不曾罵過台灣，我熱愛這塊土地。」

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