陳為民兒子入伍2天就放假　他傻眼爆粗口：我被撞還照當兵！

藝人陳為民分享兒子返台定居後決定服兵役，他親送兒子到台北車站報到，內心五味雜陳，得知入伍僅2天就能放假，更忍不住爆粗口喊：「X～滾！」此外，他也感性回憶自己當年遭公車撞傷仍堅持當兵的經歷，引發熱議。

陳為民表示，兒子回台後就沒再出境，月初完成體檢，等著入伍。他感受到兒子在收到入伍通知後明顯更常陪伴自己，甚至前一晚還聊到深夜。當天清早，陳為民親送兒子搭車入伍，看著隊伍中的身影，感受到一種揮別的真實。

但最讓他震驚的，是現場工作人員透露：「26號投票日，役男們可以放一天假，還可以回家！」他一聽傻眼，難以置信地說：「今天是24號……去營區睡兩天就放假？？？」他忍不住看著兒子大喊：「Ｘ～滾！」語氣搞笑卻藏不住一絲羨慕與情感。

回憶起自己當年的從軍經歷，陳為民透露，他高中一畢業就收到兵單，15天內得入伍。沒想到報到前一天晚上，他在板橋送女友回家途中竟被公車正面撞上。送醫後，父親穿著軍服站在病床前問他：「你，還要當兵嗎？」

他坦言，當時有一閃念想逃避服役，畢竟以父親的職位，只要一通電話就能合法免役。但他仍選擇堅持：「我還真沒辦法以後都用扯謊來回答為什麼沒當兵這個問題，直覺就脫口而出——我要。」

他直言當兵的生活「極不舒服」，但對多數人而言，是人生中少有的全面體驗與學習，是正面而深刻的經歷。他也回憶，當年入伍那天，爸媽還在熟睡，是妹妹幫他關門、道別。他剛踏出門，就被好友騎野狼機車接走，一路無語到台北車站集合，畫面歷歷在目。

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