黃昏戀破局！62歲主播猥褻大姨子遭判刑　女星閃婚撐一年離婚收場

南韓62歲資深電視台主播柳英宰（유영재，音譯）被控於與66歲女演員鮮于銀淑（선우은숙，音譯）婚姻期間，多次猥褻鮮于銀淑的胞姊（大姨子），儘管檢方已於去年10月將他起訴，但案件仍備受關注。昨（23日），二審判決結果出爐，柳英宰的刑期維持一審判決，仍為2年6個月有期徒刑。

根據《News1》與《朝鮮體育》等韓媒報導，柳英宰過去為南韓MBC電視台資深主播，形象專業正直，2023年與年長4歲的演員鮮于銀淑再婚。據悉，兩人過去曾透露交往8天就閃婚，還曾一同出演綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》，分享婚後生活，曾被譽為「黃昏之戀」的代表夫妻。然而，看似幸福的婚姻卻在短短一年內破裂，2024年6月雙方悄然離婚，外界當時並不知離婚主因。 鮮于銀淑與柳英宰曾一同出演綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》，分享婚後生活。圖/翻攝自韓媒

根據韓媒《News1》與《朝鮮體育》報導，柳英宰過去是南韓MBC電視台的資深主播，形象專業正直。2023年，他與年長4歲的演員鮮于銀淑閃婚，兩人交往僅8天便結婚，並曾一同參與綜藝節目《同床異夢2－你是我的命運》，被外界視為「黃昏之戀」的代表夫妻。不過，這段婚姻僅維持約一年半，2024年4月宣告破裂，外界當時並不知離婚主因。

不料，去年10月卻爆出柳英宰在2023年3月至10月間，五度對當時身為妻子鮮于銀淑胞姊的A女士進行強制猥褻。法院指出，柳英宰利用受害者為幫助妹妹處理家務而暫住其住所之機會，持續實施多次猥褻行為，行徑嚴重，應受嚴厲譴責。雖然柳英宰無前科，且承認犯行並表示反省，但考量受害者遭受的痛苦與至今未獲諒解，因此維持一審判決是合理的。法院認為，考量到未來並無對受害者追加犯罪的可能性，因此不予加刑。

一審於今年1月宣判，法院判處柳英宰2年6個月有期徒刑，並當庭拘捕，理由是有逃亡之虞。此外，法院還命令柳英宰接受40小時性暴力治療課程，並限制他5年內不得在兒童及身心障礙相關機構任職。柳英宰不服判決，提出上訴，檢方則認為刑度過輕，要求加重刑罰，曾求處5年有期徒刑。

此案原定於今年4月宣判，但因柳英宰方面聲請延期，而推遲至本月23日。二審法院認為一審量刑恰當，駁回柳英宰及檢方的上訴。法院提及，柳英宰在二審階段承認所有犯罪事實並表達悔意，且曾兩度支付巨額刑事補償金，顯示有意彌補損害。然而，受害者因顧及妹妹的婚姻生活及自身尊嚴，長期隱忍並拒絕接受補償，強烈要求對柳英宰嚴懲。

另外，鮮于銀淑於2023年4月與柳英宰離婚。她曾主張柳英宰於婚前隱瞞事實婚姻，向法院提起婚姻撤銷訴訟，但法院以兩人已離婚為由駁回此訴求。

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