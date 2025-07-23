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李蒨蓉喝西芹汁變敏感？吃麵「中毒症狀」全現身　引網友共鳴：我也會！

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
藝人李蒨蓉近來開始飲用西芹汁，未料身體竟出現異狀，讓她大感震驚。圖／翻攝自臉書
藝人李蒨蓉近來開始飲用西芹汁，未料身體竟出現異狀，讓她大感震驚。圖／翻攝自臉書

隨著健康飲食風潮興起，西芹汁因被宣稱具有排毒、降血壓、促進新陳代謝等多重功效，成為近來熱門的養生飲品，不少民眾紛紛將其納入日常飲食。而藝人李蒨蓉也跟上這波風潮，開始飲用西芹汁，未料身體竟出現異狀，讓她大感震驚。

李蒨蓉近日在臉書發文分享親身經驗，透露日前在餐館吃下一碗「看起來無害」的雪菜肉絲麵，不到10分鐘竟出現頭皮發麻、臉部肌肉僵硬、暈眩、噁心等症狀，「整個人像是中毒了！」但同行的丈夫卻安然無恙。她懷疑是味精作祟，立刻灌水排毒，回家自製果昔急救，症狀才逐漸緩解。

藝人李蒨蓉近來開始飲用西芹汁，未料身體竟出現異狀，讓她大感震驚。圖／翻攝自臉書
藝人李蒨蓉近來開始飲用西芹汁，未料身體竟出現異狀，讓她大感震驚。圖／翻攝自臉書

李蒨蓉自述「味精中毒」經驗 懷疑與西芹汁有關

事後李蒨蓉上網查詢，發現這種反應極可能是「味精不耐症」（MSG Sensitivity），又被稱為「中餐館症候群」，典型症狀包括心悸、頭皮發麻與噁心等。讓她困惑的是，過去從未對味精有過敏感反應，怎麼會突然變這麼嚴重？

她進一步懷疑，可能與近期開始嘗試喝西芹汁有關。李蒨蓉表示，自己雖尚未養成天天飲用的習慣，但已有持續幾週空腹喝下700cc的純西芹汁，有時連續喝三四天，有時隔兩天再喝一次。雖未進行健康檢查對照，但從這次「中毒經驗」中推測，體質似乎正在產生變化。

「是不是西芹汁讓我的身體變『乾淨』了，所以對某些添加物開始變得敏感？」她如此猜測，並引述暢銷書《醫療靈媒》中強調西芹汁的排毒效果，直言「也許就是『有感的開始』！」最後，李蒨蓉也向網友喊話，表示對這個變化相當好奇：「有人在喝西芹汁嗎？我很好奇，有沒有人跟我一樣，喝了之後『變敏感』？」

發文一出，引起不少網友共鳴，紛紛留言表示：「健康飲食久了，對味精會突然過敏」、「我喝了3年西芹汁，現在對加工食物非常敏感」，有人甚至自述西芹汁幫助改善腸胃蠕動、戒掉甜食與咖啡癮，效果相當明顯。也有網友指出，飲用西芹汁後搭配「369排毒法」，讓身體變得像雷達一樣敏銳，對於味精、雞粉等添加物反應特別強烈；有人形容自己在吃了過多油膩或重口味的中餐後，出現暈眩、噁心、臉部發麻等症狀，「原來這就是味精過敏，我也有過」。

但也有網友則提醒，果菜汁屬性偏寒，胃不好者不宜空腹飲用，也有人分享自身經驗表示，當飲食變乾淨後，真的會對「垃圾食物」愈來愈無法適應。

專家提醒：對腎友而言恐是致命飲食

不過，財團法人腎臟病防治基金會李承翰營養師則提醒，對於慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease, CKD）患者而言，這股潮流可能隱藏健康風險。他解釋，由於慢性腎臟病患者排除鉀的能力會下降，如果大量攝取西芹汁，可能會導致高血鉀，嚴重者甚至引發心律不整等危及生命的後果。

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