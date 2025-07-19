龐德女郎控夫家暴「揪髮撞地、威脅炸掉一切」 尪反駁：她為形象編故事

好萊塢女星丹妮絲·理查茲（Denise Richards）驚傳遭家暴！根據《TMZ》報導，Richards已對正在辦理離婚的丈夫亞倫·菲柏斯（Aaron Phypers）申請臨時家暴限制令，並向法院提交多張瘀傷照，指控對方長期對她進行身體與言語虐待，甚至威脅「殺她再自殺」。

丹妮絲·理查茲指控亞倫·菲柏斯多次對她掐脖、用雙手夾頭、緊捏手臂、重摑臉部，甚至將她頭部猛撞毛巾架。並稱2022年在馬里布某工作場合，亞倫·菲柏斯因懷疑植物盆栽藏有竊聽器，突然失控，辱罵她用手掌猛擊她眼睛，造成她嚴重瘀傷。

丹妮絲·理查茲透露曾因忘了遮蓋，在紅毯被拍到手臂瘀青，某次她拒絕與對方同行，竟遭對方「揪髮撞地」，怒吼：「妳不能取消我的航班，我一定跟妳去，我不信任妳！」

而最近一次衝突則是發生在7月4日至5日，丹妮絲·理查茲稱亞倫·菲柏斯當時闖進她辦公室要求交出手機，並威脅她：「我要看警察敢不敢帶我走，我會炸掉一切！」據她透露，亞倫·菲柏斯擁有至少8把未註冊槍枝，讓她對自身安危感到十分擔憂。

《TMZ》報導中指出，目前法院核准臨時禁制令，亞倫·菲柏斯須與丹妮絲·理查茲保持100碼（約91公尺）距離，包括住所、工作地點及車輛，禁制令效力至8月8日，雙方將再度出庭。

對於丹妮絲·理查茲的指控，亞倫·菲柏斯全盤否認，表示：「全都不是真的，她為保護形象編造故事」，並稱手上握有所有真相與證據。

丹妮絲·理查茲曾演出《星艦戰將》、《野東西》、《007之縱橫天下》等多部好萊塢影視作品，她曾於知名男星查理·辛（Charlie Sheen）有過一段婚姻。亞倫·菲柏斯則曾與模特兒、女星妮可萊特·謝里登有過一段婚姻。

丹妮絲·理查茲與亞倫·菲柏斯於2018年再婚，丹妮絲·理查茲曾在婚前信誓旦旦「絕不再離婚」，但本月亞倫·菲柏斯以「無法調解的分歧」為由提出離婚，決定終結6年婚姻。

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