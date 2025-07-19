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田中圭甩不倫永野芽郁 再成話題竟是賭城撲克大賽奪高額獎金

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
永野芽郁（左）和田中圭爆不倫。翻攝モニタringu IG
永野芽郁（左）和田中圭爆不倫。翻攝モニタringu IG

日本男星田中圭近日傳出在美國拉斯維加斯參加世界撲克大賽「World Series of Poker（WSOP）」，不僅進入決賽，更奪得高額獎金，引起熱議。

WSOP是美國最具指標性的撲克盛事，吸引全球高手參加。今年賽事於5月至7月舉辦，田中圭挑戰的是「$1,000 Super Turbo」項目，報名費約14萬日圓（約台幣27,625元），共有1935名選手競爭。

據日媒《ピンズバNEWS》報導，田中圭身穿黑帽，戴著口罩現身賽場，憑藉沉著冷靜一路殺進決賽桌。臨上場前他還向圍觀群眾擺出「行って参ります」（我出發了）的俏皮姿勢。最終，田中圭拿下第3名並獲得11萬5295美元（約台幣338萬元）獎金。

田中圭早前因與小15歲女星永野芽郁爆不倫，雖然事務所否認，但仍掀起輿論，形象重創。而今他竟賭桌露面還拿下高額獎金再成話題。

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