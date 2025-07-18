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G-Dragon展覽首日爆混亂！台北101賈永婕發文道歉

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報告
圖/翻攝自FB
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韓流天王G-Dragon（GD）睽違多年舉辦的多媒體展覽《MEDIA EXHIBITION: Übermensch IN TAIPEI》昨（17）日在台北101盛大登場，吸引大批粉絲朝聖，不料現場動線混亂、人潮擁擠，排隊等候時間過長等問題，引起粉絲抱怨連連。對此，台北101董事長賈永婕今（18）日中午親自在社群媒體發文致歉，表示會積極改善現場安排。

賈永婕坦言：「昨天展覽現場的混亂，我都知道，真的很抱歉。我沒有把任何一條留言當耳邊風。」她透露，自己已第一時間與韓方及主辦單位溝通，爭取改善展覽的動線與控管措施。

台北101董事長賈永婕今天出面道歉。圖/翻攝自FB
台北101董事長賈永婕今天出面道歉。圖/翻攝自FB

她強調，未來幾天的展覽中，會積極協助現場排隊機制的調整，包含增加導引人員、重新規劃人流動線與進場順序等，確保參觀流程更流暢，也讓粉絲安心。「我們與主辦方、韓方都想把事情做好，但有些沒預料到的狀況，還是讓大家失望了。」針對改善方向，她也透露主辦單位稍後將公布詳細細節，而她本人將持續關注活動現場狀況，與主辦方與韓方保持密切溝通。

賈永婕最後表示：「展覽還有好幾天，我們會繼續努力，讓每一位喜歡GD的人，都能帶著滿足的心情離開。謝謝你們的耐心與提醒。」

此外，有網友則在底下留言要賈永婕參考日本是如何辦展，更氣憤表示：「第一時間沒做好緊急處理，神隱一天不是發篇文就能唬弄過去的」對此，賈永婕則在底下親回：「第一時間是要處理狀況不是要發文」。

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