沈春華40歲就寫遺囑！曝親筆交代資產分配　原因引網共鳴

66歲資深主播沈春華專業形象深植人心，過去一路從兒童節目主持人、新聞主播，一直到談話節目，6年前轉戰新媒體後，仍時常在社群平台分享近況。近日她突然在社群平台上透露，其實先前已經寫好遺囑！

沈春華今（15）日在臉書發文表示，她早在40歲時就已經立下遺囑，將其放在家中一個上鎖的抽屜中。遺囑內容簡單交代了資產分配、對兒女的叮囑，最重要的是抒發對生命的感恩與體悟，並親筆簽名、標註日期。她坦言，當時並未深究這樣的寫法是否具法律效力，起心動念只是因為育有兩子，加上主播工作繁忙又高壓，時常出國採訪，某次搭機遠眺雲海時，突然意識到生命無常，決定預作準備。她不覺得忌諱，反而認為這是「一種愛與負責任的態度」，也是面對人生無常時的一種豁達與未雨綢繆。

她也在節目《老大 不小，妳到底要怎Young?!》中邀請「第一國際法律事務所」的余淑杏律師，探討遺囑背後的人生故事與法律效力。節目中提到，「自書遺囑」雖是最簡單的立遺囑方式，但若缺少關鍵字眼，整份文件就可能失效。對於膝下無子或單身者而言，遺囑更是必要規劃，否則容易引發爭議。此外，節目還探討了「特留分」是否能被剝奪、親生子女在什麼情況下會喪失繼承權、遺囑執行人與意定監護人的角色區別，以及遺囑信託基金的功能等實用重點。

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