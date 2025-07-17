議員夫人張涵雅遭兒子強力頭槌撞擊　臉部爆血鼻骨骨折送醫

台語實力派女歌手張涵雅6度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」，深受樂壇肯定。2016年她與新竹市議員吳國寶結婚，婚後育有兩子一女，家庭生活幸福。不過近日她在Instagram發文，透露遭兒子「頭槌」意外撞上臉部，導致鼻骨骨折，讓粉絲們相當心疼。

張涵雅昨（16）日在Instagram發文透露，自己竟因被兒子「頭槌」意外撞上臉部，導致鼻骨骨折。她寫道：「人生第一次的骨折，就貢獻在鼻骨了，還好鼻骨很小一根也沒錯位，不用開刀！」雖然受傷，她仍不失幽默本色笑說：「不然請整形外科順便幫我增高山根也是不錯」，還自嘲兒子的頭真的很硬，當下痛到差點昏倒，並打趣地說：「聽說屬豬下半年會很不順」、「又聽說獅子座大水逆」，試圖以輕鬆語氣轉化情緒。 議員夫人張涵雅遭強力撞擊急送醫。圖／翻攝自IG

此外，她也曬出傷勢照，只見她臉色蒼白、鼻樑紅腫瘀青，神情痛苦，就醫後的X光片更清楚顯示鼻骨中央有一道裂痕，證實骨折；而事發當下的床單則染滿血跡，宛如「案發現場」，畫面驚悚。

發文曝光後，許多粉絲們紛紛留言關心：「看起來真的超痛的」、「天啊！怎麼會這樣？萬幸的是沒開放性傷口」、「感覺好痛，早日康復」、「妳需要我們常駐來保護妳」、「好好保重，祝福快快好！」紛紛祝福她早日康復，也提醒她照顧身體、避免劇烈活動。

議員夫人張涵雅遭強力撞擊急送醫。圖／翻攝自IG

議員夫人張涵雅遭強力撞擊急送醫。圖／翻攝自IG

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