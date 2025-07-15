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德德戴Sony XM6耳機帥照引暴動　鄭運鵬：那不是我們家的

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
鄭運鵬兒子「德德」（左），帥氣外型話題不斷。圖／取自鄭運鵬臉書
鄭運鵬兒子「德德」（左），帥氣外型話題不斷。圖／取自鄭運鵬臉書

民進黨前立委鄭運鵬的兒子「德德」，去年因陪父親助選被媒體捕捉帥氣身影而爆紅，被封為「台版車銀優」，人氣暴漲、圈粉無數，隨後也順勢開設社群帳號，分享生活與工作點滴。事隔一年，德德近日再度曬出近照，立刻吸引大批粉絲留言關注，其中有眼尖網友驚喜發現，他耳上配戴的竟是目前超夯的最新款耳機！

有網友在Threads上哀號發文：「我知道鄭運鵬最大的德政是生了德德，但為什麼他可以搶到Sony XM6銀色？我訂了一個月都還沒到貨，現在通路全都斷貨了！」一番抱怨引發大量回應熱議，甚至釣出鄭運鵬本人親自留言回應：「那不是我們家的喔！看起來有點貴。」

貼文底下笑聲不斷，有人猜測耳機應該是拍攝用的道具，也有網友歪樓直呼：「大家都只注意德德的臉吧，誰在看耳機？」「我真的完全沒發現有戴耳機」、「這張臉根本可以原地出道」、「德德真的好帥（整個重點錯）」、「至少可以確定，德德不會去中國發展，因為中國會拒絕他。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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