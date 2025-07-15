李千娜女兒神似本尊引關注　21歲顧穎首度發聲：請大家多多指教

藝人李千娜近日開設YouTube頻道「NaEasy」，首支影片便分享自己的夢想清單，除了當歌手的心願已實現，她也提及一項特別願望「希望女兒未來不要因為長相而被認出」。事實上，她的21歲女兒顧穎目前正在參加選秀節目，消息曝光後隨即引發外界關注。

李千娜19歲時便結婚生子，育有一兒一女，儘管婚姻僅維持四年，但她始終與孩子保持緊密關係。她曾透露女兒因與自己神似，經常被人認出來；如今顧穎選擇站上選秀舞台追夢，也讓不少人相當期待她的表現。 李千娜女兒顧穎。圖/翻攝自顧穎FB

隨著身分公開，顧穎昨（14日）也在社群平台發文，首度對外表達參賽的心情。她寫道：「因為阿公阿嬤、因為爸媽、因為身邊所有的你們，我決定相信一次自己。」她坦言，當天錄影對她來說不僅僅是唱歌而已，而是終於能站上舞台，勇敢做自己熱愛的事，「把喜歡的事好好做給你們看。」

最後，顧穎也感性地分享一段溫馨的小插曲：「我那個嘴硬又愛裝酷的弟弟，甚至等我錄完影才肯睡覺。」一句話展現手足間深厚的情感，也讓網友直呼感動。

顧穎的真誠告白和努力追夢的勇氣，獲得不少粉絲留言鼓勵，「加油！我們看見妳了」、「真的很勇敢」、「期待妳在舞台上的發光發熱」。

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