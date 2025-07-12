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館長化身「林口紅姐」膝碎西瓜 連房間都87%像網讚爆！

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
「館長」陳之漢搭中國偽娘網紅南京紅姐話題拍片，被讚超有梗。圖／擷自臉書／飆捍
「館長」陳之漢搭中國偽娘網紅南京紅姐話題拍片，被讚超有梗。圖／擷自臉書／飆捍

中國偽娘網紅「南京紅姐」與多名男性發行性關係近日成網路熱門話題，網紅「館長」陳之漢搭話題，11日晚間於「飆捍」臉書粉絲專頁上分享「林口紅姐」影片，不到一天就有超過5000人留言，3000多次分享。

館長在「林口紅姐」影片中一人分飾多角，除了扮演了多名男性，更戴上假髮變身「紅姐」，最後一幕膝碎西瓜讓網友笑問「是哪招」。不僅如此，網友還讚連房間都神還原，「場地還真87%像」，直說他很趕時事，不僅有梗，且還超越，要他給團隊加雞腿。

「南京紅姐遭逮事件一度盛傳紅姐為60歲男子，約砲上千名男性，不過中國警方近日澄清，表示傳聞不實，在警方公告中指出犯罪嫌疑人實為38歲男子，因涉嫌偷拍、傳播性影像被捕。

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