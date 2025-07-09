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曾演《神鵰俠侶》！港劇男神陷「偷吃乾妹」風波　7年後首談真相

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
詹秉熙當年演出《神鵰俠侶》等港劇代表作，憑著帥氣形象走紅一時。圖/翻攝自微博、翻攝自 Channel Gary Yeung (楊紹鴻) youtube
詹秉熙當年演出《神鵰俠侶》等港劇代表作，憑著帥氣形象走紅一時。圖/翻攝自微博、翻攝自 Channel Gary Yeung (楊紹鴻) youtube

曾是TVB當紅小生的詹秉熙，當年一出道就演男主角，首部戲《畫出彩虹》就和張曼玉搭檔，劉青雲還只是配角。接著又演出《神鵰俠侶》等港劇代表作，憑著帥氣形象走紅一時。不過後來傳出他得罪電視台高層，遭到雪藏，雖然轉戰亞視、電影圈，甚至拍過三級片，但事業始終沒有再翻紅。

最近他接受YouTube節目訪問，難得鬆口談過去。他說當年一出道就演男主角，壓力超大，還感覺到別人用奇怪眼光看他，「啲人會諗你有咩王親國戚」。對於當年突然被冷凍，他也一頭霧水：「聽講我得罪高層，話我拍完戲太囂張？我到而家都唔知自己得罪邊個！」

近年他改往中國發展，當起直播主、接商演維持曝光，但最受關注的，還是過去他跟乾妹妹顏仟汶的風波！他在2018年爆出遭老婆Sandy「捉姦」，「契妹契上床」的傳言鬧得沸沸揚揚，兩人婚姻也走到盡頭。2019年他證實已分房3年，最後離婚收場。他強調顏仟汶不是第三者，兩人只是朋友，婚姻本來就出現問題，「是我不好，是我變了。」

詹秉熙首度談當年「偷吃乾妹被正宮抓包」事件！圖／翻攝自 Channel Gary Yeung (楊紹鴻) youtube
詹秉熙首度談當年「偷吃乾妹被正宮抓包」事件！圖／翻攝自 Channel Gary Yeung (楊紹鴻) youtube

談到花邊新聞，他直言：「年輕人誰沒玩過？看你玩得多還是少。這行本來就容易被放大，有些事被說得好像真的一樣，其實根本不是那麼回事。」他也還原當年「捉姦現場」的情況，直言在場的根本不只他和顏仟汶，還有其他兄弟姊妹、幾位歌手也在，接著無奈感嘆：「如果真係捉姦在床，我仲可以坐喺度咩？」但這些傳聞一傳十、十傳百，他最後選擇沉默，「你越反駁，越講越黑，不如收聲等時間過去。」

因為負面新聞太多，他在演藝圈的工作機會也越來越少。現在他主力在內地接商演，偶爾登台唱歌，也轉行做副業，在中山開麵包店、在澳洲合資火鍋店。他透露女兒現在28歲，剛從浸會大學幼兒教育系畢業，準備回機場工作。他感嘆這幾年人生起起落落，但還是希望之後可以過得自在一點。

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