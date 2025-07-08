香港視后林夏薇遭爆破產、富商尪欠債？二度發聲：達成和解
香港女星林夏薇今（8）日透過社群發出律師聲明，針對早前傳出被提告申請破產一事再次回應，表示已和達成和解，呈請人已經正式向法院提出撤回破產申請。
林夏薇為香港TVB藝人，出演多部港劇，3年前更以《七公主》「顧語嫣」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角，成為視后。她於2015年和富商莫贊生結婚，並在位於市價數十億的太平山頂的豪宅設宴。不過據港媒《香港01》今年5月報導，林夏薇被被提告申請破產，老公莫贊生則是近年來屢傳欠債，當時林夏薇便曾發出律師聲明回應，表示沒有涉及債務，「將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽」，而今日她就「破產」一事二度發聲。
林夏薇於社群曬出律師聲明，表示與呈請人已達成和解，對方亦已向法院提出撤回對林夏薇提出的破產呈。同時解釋配合法律程序，保護當事人隱私，所以不會就案件內容再補充或評論。聲明中亦呼籲勿發布或傳播不實內容或具毀謗性的言論。
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