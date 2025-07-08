人氣 DJ SHINKAWA驚傳死訊！離世前一天才發文：一定要來玩喔

日本人氣 DJ SHINKAWA 驚傳死訊！家屬7日透過其社群平台公布「訃聞」，表示 DJ SHINKAWA 於6日離世，死因未公開。

DJ SHINKAWA 離世前一日（7月5日）還透過社群發文宣傳活動，曬出其DJ活動行程，邀請大家周日晚上可以去玩，寫下：「請一定一定要來玩喔」，然而才隔一夜竟傳出死訊，讓人錯愕，網友紛紛留言「這是真的嗎」、「太突然了吧」，亦有商家分享和 DJ SHINKAWA 合作的歡樂過往，哀悼故人。

而家屬公告的訃聞表示婉謝外界致電、供品、花園等哀悼方式，告別式僅限家屬參加。

DJ SHINKAWAの親族よりご報告させていただきます。コメントDMには返信できかねますので何卒ご容赦下さい。 pic.twitter.com/2FaD2oCldg — DJ SHINKAWA (@DJ_SHINKAWA) 2025年7月7日

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