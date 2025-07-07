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高慧君遭酸「颱風天開直播賺錢不救災」　親上火線反問：要去哪報到？

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
颱風丹娜絲侵襲台灣，全台各地陸續傳出災情！藝人高慧君在颱風丹娜絲來襲期間被網友批評沒幫忙救災，還開直播賺錢。圖/翻攝自高慧君 Tanivu Yatauyungana臉書、高慧君 Tanivu Yatauyungana臉書
颱風丹娜絲侵襲台灣，全台各地陸續傳出災情！藝人高慧君在颱風丹娜絲來襲期間被網友批評沒幫忙救災，還開直播賺錢。圖/翻攝自高慧君 Tanivu Yatauyungana臉書高慧君 Tanivu Yatauyungana臉書

颱風丹娜絲侵襲台灣，全台各地陸續傳出災情，中央氣象署針對20縣市發布豪雨特報，南部及東部多處淹水、道路中斷、停電。不過，藝人高慧君卻意外捲入「不救災還直播賺錢」的爭議。

有網友在社群留言狠批：「高慧君藝人有夠沒水準，颱風天不肯幫助救災戶，還開抖音直播賺錢，還封鎖觀眾！超級爆扯！」甚至翻出她2018年的舊文繼續留言抨擊。

對此，高慧君稍早在臉書親自回應，反問：「颱風天救災該去哪裡報到？我可以去。」她更苦笑表示，若有人能幫她賺錢養家、養媽媽，甚至幫她存開眼睛手術的費用，她肯定衝去救災。最後，她還送上祝福：「祝福她的人生不用跟我一樣坎坷。」以平實但無奈的語氣，回應外界的批評。

氣象署今早表示，颱風丹娜絲暴風圈持續縮小、減弱，上午8時台中至嘉義、南投及花蓮已脫離暴風圈；依目前預估，最快今天午後會解除陸上警報、傍晚至晚間解除海警。

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