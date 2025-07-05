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李佳薇回歸《歌手2025》炸場！馬來西亞駐華大使館也為她加油
「鐵肺女王」李佳薇隔10年再戰《歌手》，4日登上陸綜《歌手2025》舞台，實力演繹讓全場沸騰，並奪得勝利，李佳薇4日晚間也發文，感謝粉絲的等待，直呼：「這一次，沒讓你們失望吧」。
李佳薇10年前曾挑戰踢館《歌手》，但未能成功，時隔10年，她以《歌手2025》第八期揭榜歌手身分登上舞台，選唱陳勢安的金曲〈天后〉，一展她高亢嗓音，對上者來女順利接榜成功，網讚「鐵肺回歸」、「李佳薇證明了她自己就是舞台上的『天后』」、「她的live從不讓人失望」，還有不少人表示原本已對這屆《歌手》感到失望，但因為李佳薇有找回看《歌手》的動力。
而李佳薇事後於社群分享演唱片段，並寫下重返舞台的心情，「十年後站上歌手2025的舞台，緊張？有！興奮？更多」，她表示選唱〈天后〉這首歌，「唱的是愛而不得的痛，但今晚的舞台，我嘗試將所有的情緒，渴望、掙紮都放在這里，希望你們都能感受到」，最後向等待她、期待她的歌迷致謝，「感謝一直等待李佳薇，一直期待李佳薇的朋友們，這一次，沒讓你們失望吧？」
而李佳薇登《歌手2025》，馬來西亞駐華大使館更在播出前罕見轉發相關資訊，號召網友看直播，為大馬之光李佳薇加油。
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