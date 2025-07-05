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「整形春秋」男星 Julian McMahon 驚傳過世！去年才結婚　罹癌暴瘦愛妻證死訊

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
朱利安·麥克馬洪今年3月最後一次露面。(美聯社)
朱利安·麥克馬洪今年3月最後一次露面。(美聯社)

澳洲男星朱利安·麥克馬洪（Julian McMahon）曾主演夯劇「整形春秋」和「FBI通緝要犯」大受歡迎，他驚爆抗癌不治過世，享年56歲。他的妻子證實死訊，她說：「我懷著敞開的心想與世人分享，我摯愛的丈夫朱利安·麥克馬洪本周平靜地離世，他是個勇敢癌症鬥士。」

朱利安曾憑電視劇「整形春秋」裡克里斯蒂安·特洛伊一角獲提名2005年金球獎「最佳電視劇男主角」，他最後一次公開露面是在今年3月，當時他和尼可拉斯·凱吉一起出現在德州奧斯汀的SXSW活動上，為心理驚悚片「The Surfer」宣傳，看起來明顯消瘦。

凱莉和朱利安2024年才結婚，她悲痛表示，朱利安一直珍惜與粉絲及身邊人的情感連結，也非常熱愛自己的演員工作。「朱利安熱愛生命，熱愛家人，熱愛朋友，也熱愛他的工作和粉絲。他最大的心願就是能為更多人帶來快樂。」

澳洲男星朱利安·麥克馬洪驚傳過世，享年56歲。(路透)
澳洲男星朱利安·麥克馬洪驚傳過世，享年56歲。(路透)

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