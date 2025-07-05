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丹娜絲颱風還沒登陸…嘉義縣豪雨釀災 橋驚見坍方破洞

逛街完全沒被打擾！娜璉買「這1物」當伴手禮：期待下次再來高雄

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
娜璉稱讚高雄粉絲熱情有禮。圖／讀者提供
娜璉稱讚高雄粉絲熱情有禮。圖／讀者提供

眾所矚目的TWICE成員娜璉今晚在高雄啤酒音樂節壓軸登場，身為第一位在台灣公開表演的TWICE成員，娜璉晚冒雨認真彩排近2小時，每首歌都走位和親自確認音響效果。

除了彩排，娜璉4日還抽空造訪夢時代購物中心，買了牛軋餅當伴手禮。據悉，娜璉感覺到非常高興，稱讚高雄的店家及民眾都非常的熱情，在她逛街的期間都盡量避免打擾她，邀請她合照也都非常的有禮貌。

娜璉表示，她完全感受到高雄熱情的天氣以及當地的美食，希望這趟高雄之行可以擁有很多美好的回憶。據悉，她這次買了牛軋餅當伴手禮，「期待下次再次來到高雄，也很迫不及待的想跟團員們分享高雄的熱情」，期待下次能盡快再來。

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娜璉一開場就掀起高分貝尖叫聲。圖／讀者提供
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