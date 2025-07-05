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陪著奪金曲獎！Toro至親病逝 慟別：謝謝妳教會我以良善待人

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
Toro(右)忍痛送別阿姨。圖／摘自IG
Toro(右)忍痛送別阿姨。圖／摘自IG

Energy剛拿下首座金曲獎，團員Toro忍痛送別至親，在社群發文哀悼：「我微笑的送妳走，謝謝妳，妳很貼心很棒，讓我跟著團隊，兩邊都不遺憾的完成了高光時刻，完成了小巨蛋金曲獎頒獎典禮，完成了五月天大巨蛋演唱嘉賓，就在妳旅途的最後一程，妳再一次的陪著我獲取榮耀。」

Toro說阿姨從小陪著他長大，在外公離世之後，患有唐氏症的阿姨慢慢地喪失了語言還有行動能力，由自己的父母負責照顧。上月Hito流行音樂獎頒獎典禮當天，他因為家人生病至最後一刻趕到現場，其實早在典禮的前幾天，醫師宣布阿姨病危，「因為她已經沒有意識跟失去了吞嚥與消化能力，隨時會離去，這些日子很煎熬，醫生不是上帝，無法精準告訴我們阿姨離開的時間，於是我們家人每天就在醫院看著她陪著她」。

在金曲獎頒獎典禮的前一天，醫師告知阿姨時日不多，Toro在典禮當天早上，告訴阿姨：「我回來唱唱跳跳了，這次金曲獎不知道會不會得獎，但是唱跳組合的歌要拿到獎非常不容易。阿姨，我想全程在現場與團隊經歷這一切，妳可不可以再撐一下？阿姨，請妳幫我這個忙好不好？撐到週一好嗎？」

他的阿姨像是聽見他的話，果真撐著病體直到最後一刻，與Toro一起見證Energy的光榮時刻，Toro忍痛送別阿姨，感性表示：「阿姨，謝謝妳用一生教會我以良善待人。」

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