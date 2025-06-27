2025不是好過的年！艾菲爾點名7月大事將起　股災、恐攻全上場

星座命理專家艾菲爾近日在節目《娛樂頭版頭》及臉書發出多項警訊，指出2025年下半年將是一段星象劇變、災難頻仍的重要時期，全球及個人層面都將難倖免，尤其對雙子座、處女座、射手座、雙魚座四大星座影響最為明顯。

艾菲爾預言美國恐遭恐攻 川普健康亮紅燈

艾菲爾強調，今年7月4日（美國國慶日）將迎來重大星象變動，也就是天王星移宮進入雙子座。他指出，過去天王星每次移宮都曾伴隨重大災變：2011年遷入白羊座時，日本發生311大地震與核災；2018年遷入金牛座後，隔年便爆發COVID-19疫情。他警告，這次的移宮極有可能再次引發全球性衝擊，包含股災、地震、科技或交通系統的災難、以及政治與軍事上的動盪。

艾菲爾甚至語帶保留地指出：「會發生什麼事我暫時不說，但如果你有買股票，建議提早放暑假。」

艾菲爾更進一步指出，美國本土與其海外軍事設施及人員在今年下半年需格外提高警戒。他在分析中提及，美國恐將面臨類似1941年珍珠港事件規模的恐怖攻擊，並強調這將是「前所未有的威脅」。此外，他特別提醒身為雙子座的美國前總統川普，須小心個人健康問題，尤其在聖誕節前夕可能遭遇不利的星象影響。

四星座需高度警覺

在星座個體運勢方面，艾菲爾也從2025年上半年的星象變動延伸分析，指出土星與海王星的移宮已對全球帶來重大能量轉換，並對白羊座、天秤座、水瓶座與獅子座造成不同程度的影響。他舉例說明，白羊座的黃子嬌因個人爭議事件成為社會焦點；天秤座的大S在春分節氣前後亦遭遇家庭與媒體風波；而冥王星移入水瓶座後，與獅子座形成對沖，導致這兩個星座可能在感情、聲譽甚至過往秘密方面遭遇揭露風險，形成「命運的糾葛」。

艾菲爾解析，2025下半年受到天王星與其他凶星影響，雙子座、射手座、處女座與雙魚座將會首當其衝，承受天王星移宮帶來的全新事件與能量波動。這些星座的朋友可能面臨突如其來的生活轉變，包含突發狀況、意外事件與生活軌道大幅轉變，要特別留意健康問題、交通意外、水火電器災害，以及「情感上的分合，或突如其來出現的舊情人與過往未解之事」。

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