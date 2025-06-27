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才娶小10歲嬌妻夏宇童！孫協志婚後爆健康危機　急減6公斤控血糖防糖尿病

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
孫協志（左）、夏宇童。記者王聰賢／攝影
孫協志（左）、夏宇童。記者王聰賢／攝影

47歲孫協志與夏宇童登記結婚後驚傳健康亮紅燈，健檢發現血糖數值逼近糖尿病前期，兩年前已現血脂偏高。他坦言為了與小10歲愛妻走更長遠的路，積極減重6公斤、控糖飲食，希望逆轉病情、守護家庭。

《TVBS新聞網》報導，孫協志透露2年前就被發現有血脂偏高的問題，雖未達病態標準，但已屬警戒範圍，需透過飲食與藥物控制。此次健檢進一步發現，他的血糖數值已逼近警戒線。醫師警告，若不積極控制，很可能會發展為不可逆的糖尿病。

考量到自己與太太的年齡差距，孫協志更加重視健康管理。他透露自己已成功減重6公斤，除了為了拍攝婚紗照，也是著眼於未來與夏宇童一同走更長遠的路。他強調：「想守護這個家，就必須先守護自己的健康。」目前他積極調整生活作息，減少糖分與精緻澱粉攝取，並規劃運動與斷食，力求將身體數值控制在理想範圍。

此外，孫協志也分享了未來的生活規劃，除了持續經營演藝事業，還有開唱計畫。他也不忘呼籲大眾關心自身健康：「如果另一半是糖尿病，生活會有很大改變，要更加小心與體貼。」他建議若有應酬飲食，就要以節制與平衡的方式調整，像是斷食與多喝水，避免身體長期負擔過重。

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