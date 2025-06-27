網紅拖病10年罹癌病逝！「帳戶存800萬捨不得花」　遺言曝光惹哭全網

大陸知名網紅「小米悠悠」自十多年前發現卵巢囊腫後，一直透過社群平台記錄對抗病魔的歷程，獲得大批粉絲關注與支持。然而日前傳出噩耗，她的妹妹證實，小米悠悠已於6月23日凌晨3時病逝，享年40歲。

小米悠悠10多年前在體檢時發現左側卵巢有一顆約4公分的囊腫，當時醫師建議及早手術治療，但她擔心醫療費用高昂，又不願麻煩家人遠道陪同，便選擇暫不處理。沒想到這一拖就是十年，期間她未婚未育，省吃儉用買下房產，帳戶中也累積約200萬人民幣（約新台幣822萬元）存款，卻始終未將健康列為優先。

直到去年3月，小米悠悠摸到腹部硬塊，回診發現腫瘤已長至16公分，且診斷為卵巢癌合併子宮內膜癌。她沒有前往北京、上海等大型醫療機構，而是在本地醫院進行手術及化療，雖樂觀以為病況尚屬早期，四次化療後甚至重返職場，卻在短短一個多月內復發，病情急轉直下。

為節省醫療費用，她選擇參與免費的臨床試驗，卻因需篩選評估等流程延誤治療40多天，加劇病情惡化。術後醫師懷疑手術未徹底清除轉移淋巴結，她曾心痛表示：「真切感受到生命進入倒數，很後悔沒有一開始就選擇更好的醫院。」

小米悠悠生前最後幾篇貼文更令人鼻酸，她坦言：「這一生從沒為自己花過錢，也從未真正為自己活過，一直在為別人考慮，結果換來這樣的悲劇。」病情惡化後，她痛苦寫下：「肚子痛得厲害，清醒的時間越來越短，腸道也受影響。」

病逝前五天，她在社群發出最後的訊息：「昨晚灌腸後去大廁所時腸穿孔了，我今晚就要走了，感謝大家一路的陪伴。」之後帳號便無更新，家人稍後證實她已辭世，消息震撼網友。許多粉絲湧入留言悼念：「節儉一輩子，卻沒給自己好好過一次」、「下輩子請為自己活一次」、「願你在另一個世界無病無痛」。

小米悠悠生前最後幾篇貼文更令人鼻酸。圖／翻攝自微博

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小米悠悠生前最後幾篇貼文更令人鼻酸。圖／翻攝自微博

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