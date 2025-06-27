網曝「林柏宏事件教會我們的事」 一席話掀共鳴：別讓長輩知道你賺多少

演員林柏宏近日捲入家族債務風波，四叔與二伯對外指控其父多年來向家族成員借款逾千萬元未歸還，並質疑林柏宏未曾出面協調。對此，林柏宏透過經紀人回應，表示自己成年後便已經自立更生，且曾協助償還多筆債務，但對於上一代的金錢糾紛並不清楚，因此無法介入處理。他也強調，從未以不敬言語批評父親，並藉此事件呼籲外界關注流浪動物的領養議題，引發許多網友支持。

事件延燒至網路，也有不少網友發表看法，其中一名網友就在社群平台發文表示，林柏宏的遭遇讓他深刻反思：「千萬不要讓長輩知道你賺多少錢！」他認為，林柏宏身為公眾人物，遇到類似情況格外無奈，而一般人若想避免捲入親族的財務問題，最妥善的做法就是對長輩保持「貧窮感」。該網友更感嘆地說：「當藝人要先學會切割情感了。」

此外，該網友還分享出自認為的「裝窮四大攻略」，提醒年輕人在與長輩互動時應更謹慎。他建議，第一，與長輩見面時盡量穿著樸素、低調；第二，封鎖長輩的社群帳號，避免他們看到你聚餐、娛樂的日常貼文；第三，若被詢問未來規劃，統一回覆「要上班」；第四，聊天時不妨將「我沒錢」掛在嘴邊，以此降低長輩對經濟實力的期待。

該則貼文引發廣大共鳴，許多網友紛紛留言附和：「過得太糟被說活該，過得太好又被嫌太驕傲」、「長輩最愛問你薪水多少、這東西多少錢，真的很想說乾你什麼事」、「每年過年親戚問薪水，我都說夠我吃飯而已」、「我都打八折報價」、「講快窮死了，只能吃茶葉蛋比較安全」、「窮永遠是我的安全感」、「讓長輩知道根本就是有害無益，賺得少被看不起，賺得多又被覬覦，最後還會說：小時候叔叔可是有抱過你呢！」

林柏宏回應家族糾紛 道出多年自力更生與照顧父母心聲

林柏宏於24日晚間透過臉書發表聲明，回應近日遭家族成員指控父債未清一事。他表示，自己自成年以來便自食其力，負擔生活所需，同時也支助雙親的生活開銷，並持續協助償還多筆債務至今。他指出，與四叔、二伯等親戚平時少有往來，也多年未聯絡，對方不清楚他與父母之間的相處情形；而針對上一代之間的金錢糾紛，他坦言自己並不了解實際狀況，也無力參與處理。

林柏宏強調，未來仍會持續努力工作，並盡力照顧好父母。他也為家中長輩的私人家務事佔用了社會資源向大眾致歉，表示往後對於此事「可能不方便再作回應」。

此外，針對外界傳言他曾以「流浪狗」辱罵父親，林柏宏嚴正否認，強調自己從未、也不可能如此說話。他澄清：「我愛流浪狗，流浪狗是要被疼愛與照顧的，絕不是用來罵人的詞彙」，並呼籲大眾「以領養代替購買」，為流浪動物發聲。

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