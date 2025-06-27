快訊

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

昔與金庸齊名！文化巨擘蔡瀾病逝享壽83歲 香港四大才子相繼殞落

山下智久低調再訪台灣！街頭現身甜點小吃店掀偶遇潮

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
山下智久。圖／翻攝自山下智久IG
山下智久。圖／翻攝自山下智久IG

日本實力派男星山下智久近日悄悄現身台北，掀起粉絲熱烈討論。自6月25日起，陸續有民眾在中山、大稻埕、松山、信義與新開幕的嘉佩樂飯店等地直擊男神身影，親民的他來者不拒，與粉絲自拍合影的畫面不斷在Threads等社群平台曝光，讓網友笑說：「走在街上要抬頭看，說不定身旁就是山下智久！」

《鏡報》報導，此行由主持人阿Ken親自陪同，兩人緣起於2023年底周杰倫的大巨蛋演唱會，當時初次結識便一拍即合，並約定未來在台灣相聚。阿Ken也不負承諾，親自帶山下遊歷台北各大地區，並盡地主之誼，安排他品嚐道地美食。行程中，兩人一同造訪人氣老店「施家麻油腰花」，還大啖麻辣鍋。

圖／翻攝自山下智久IG
圖／翻攝自山下智久IG

山下智久也在IG限時動態上貼出甜甜圈照片，大方幫忙宣傳阿Ken經營的甜甜圈店「GooDonut」，並以日文寫下「台灣美食」，展現私交好情誼。這間甜點店過去因爆餡內餡與排隊人潮備受矚目，就連周杰倫也曾公開推薦，這回再獲男神背書，引發新一波打卡熱潮。

值得一提的是，山下智久先前在社群曾分享過來自日本的人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，該品牌近期也將由富錦樹集團引進台灣，預計插旗台北敦化南路，甜點緣分延續至台灣。

山下智久自2003年出道至今，主演《求婚大作戰》、《空中急診英雄》、《神之雫》等多部日劇爆紅，擁有橫跨亞洲的高人氣。即便身為國際巨星，依舊毫無架子，這次來台親自體驗庶民小吃、街頭踩點，更親切與民眾互動，讓粉絲大讚「超接地氣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

編輯推薦

延伸閱讀

范瑋琪《歌手2025》翻車後吐心聲！親揭「抖場」內幕

大S辭世5個月　S媽凌晨心碎連發6文：請夢中給我指示

丫頭赴韓與丁一宇共進晚餐　罕見同框照曝光掀熱議

網紅病痛拖10年突罹癌！1年內病逝　「帳戶存800萬捨不得花」遺言惹哭全網

相關新聞

2025不是好過的年！艾菲爾點名7月大事將起　股災、恐攻全上場

命理專家艾菲爾警告，2025年下半年將因天王星7月移宮引發重大災難，恐出現股災、恐攻與突發事件，四大星座需特別留意健康與變動。

才娶小10歲嬌妻夏宇童！孫協志婚後爆健康危機　急減6公斤控血糖防糖尿病

47歲孫協志才與小10歲嬌妻夏宇童登記結婚，婚後健檢竟發現血糖數值飆升、接近糖尿病前期。他坦言為守護家庭，短時間內急減6公斤、嚴控飲食，希望逆轉病情、陪愛妻走更長遠的人生。

網紅拖病10年罹癌病逝！「帳戶存800萬捨不得花」　遺言曝光惹哭全網

大陸網紅小米悠悠罹患卵巢癌，因擔心費用與家人奔波，錯失黃金治療期，病情惡化後仍選擇節省開支，最終病逝，享年40歲。她臨終前坦言「這輩子沒為自己活過」，遺言令人動容。

網曝「林柏宏事件教會我們的事」 一席話掀共鳴：別讓長輩知道你賺多少

林柏宏捲入父親債務風波，引發網友關注。一名網友分享「裝窮攻略」，強調與長輩互動應避免透露收入，意外掀起廣大共鳴。

山下智久低調再訪台灣！街頭現身甜點小吃店掀偶遇潮

日本男神山下智久近日低調來台，被粉絲接連捕捉現身中山、大稻埕、信義等地，親切與民眾合照掀起熱潮。不少粉絲紛紛在Threads曬出偶遇照，畫面洗版社群，引爆一波追星風潮。

黃曉明考博士落榜：明年再戰 金世佳第2名進擬錄取名單

黃曉明拚演藝事業，也持續在行業相關學術方面精進，報考了上海戲劇學院博士研究生，不過在今（20）日公布的錄取名單中，未見黃曉明之名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。