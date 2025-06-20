快訊

得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

黃曉明考博士落榜：明年再戰 金世佳第2名進擬錄取名單

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
黃曉明。圖／擷自微博／黃曉明
黃曉明。圖／擷自微博／黃曉明

大陸47歲藝人黃曉明拚演藝事業，也持續在行業相關學術方面精進，報考了上海戲劇學院博士研究生，不過在今（20）日公布的擬錄取名單中，未見黃曉明之名，對於落榜一事，黃曉明也正面回應。

據悉，黃曉明報考藝術管理／戲劇策畫專業，僅錄取一名，據悉，考試包括專業知識、筆試、英文面試、還有加試科目，而黃曉明雖出現在複試名單上，但最終落榜，他回應陸媒《紅星新聞》詢問，他表示「明年再戰」。

此外，演出《二十不惑》、《時光代理人》、《獵罪圖鑑2》等劇的大陸男星金世佳也報考了上海戲劇學院「表導演創作」方面，並以總分278.84，排名第2錄取。

黃曉明

相關新聞

黃曉明考博士落榜：明年再戰 金世佳第2名進擬錄取名單

黃曉明拚演藝事業，也持續在行業相關學術方面精進，報考了上海戲劇學院博士研究生，不過在今（20）日公布的錄取名單中，未見黃曉明之名...

肯爺被爆送精神病院「度假」！帶裸妻入住要價500萬

「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)爭議不斷，日前才改名為Ye，根據外媒「RadarOnline.com」報導，他...

南韓女子夢見男星邊佑錫　隔天中刮刮樂頭獎4800萬元！引爆熱議

綜合韓媒報導，南韓官方樂透機構「同行福券」本月11日於官網公布《Speedto2000》第61期頭獎得主的專訪。得主表示，自己平時就有購買《Speedto》的習慣，約每月會買1至2次。當天與太太外出約會時順手買了一組彩券，沒想到太太刮開後竟發現中獎。

整理包／「一胎生99子」引爆熱議！中國短劇「多胎梗」成流量密碼

《麒麟送子天降喜福》劇中，女主遭誣陷為「克子之人」，卻在與皇帝一夜情後誕下99子，從棄妃搖身成為全民膜拜的「祥瑞聖母」。畫面一轉，數十張嬰兒床排滿大殿，彈幕瘋刷：「御膳房連夜擴建！」此等腦洞大開的設定讓人啼笑皆非，但在短劇平台上卻大受歡迎。事實上，這類「一胎多寶」的爽劇設定早已在中國快手、抖音、小紅書等短劇平台流行。

陳傑憲取消赴美為「台灣日」開球！前輩郭泓志說話了

郭泓志13日出席運動品牌Oakley活動，說到退休後轉戰演藝圈如魚得水，郭泓志謙虛表示：「這些嘗試對我來說就是保持著學習...

新一代瓊瑤女郎出爐！李千娜復刻林青霞：我也敢愛敢恨

瓊瑤去年12月辭世，享壽86歲，她的經典作品持續流傳，舞台劇「你的故事我的夢」搶先登場，由郎祖筠執導，隋棠、李千娜、林雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。