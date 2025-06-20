黃曉明考博士落榜：明年再戰 金世佳第2名進擬錄取名單

大陸47歲藝人黃曉明拚演藝事業，也持續在行業相關學術方面精進，報考了上海戲劇學院博士研究生，不過在今（20）日公布的擬錄取名單中，未見黃曉明之名，對於落榜一事，黃曉明也正面回應。

據悉，黃曉明報考藝術管理／戲劇策畫專業，僅錄取一名，據悉，考試包括專業知識、筆試、英文面試、還有加試科目，而黃曉明雖出現在複試名單上，但最終落榜，他回應陸媒《紅星新聞》詢問，他表示「明年再戰」。

此外，演出《二十不惑》、《時光代理人》、《獵罪圖鑑2》等劇的大陸男星金世佳也報考了上海戲劇學院「表導演創作」方面，並以總分278.84，排名第2錄取。

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