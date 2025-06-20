肯爺被爆送精神病院「度假」！帶裸妻入住要價500萬

「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)爭議不斷，日前才改名為Ye，根據外媒「RadarOnline.com」報導，他精神狀況不佳，為了挽回聲譽與婚姻，近日悄悄入住西班牙離島的一家豪華精神、心理治療中心，與「衣不蔽體」的裸妻比安卡(Bianca Censori)共同展開為期數周的療養之旅，該中心每周要價17萬美金(約500萬元台幣)。

消息人士透露，現年48歲的肯爺與30歲的比安卡秘密前往地中海度假勝地馬約卡島（Mallorca），入住當地知名的「The Balance Rehab Clinic」心理療養院，該中心主打豪華住宿與身心療癒，專門接待名人與高資產人士。

此次進行療養的時機，被外界質疑與肯爺近期一連串發表帶有種族歧視與冒犯性言論有關，甚至傳出比安卡有意與他離婚或強制送醫的傳聞。據報導，肯爺的一名律師表示，有醫生認為讓他留在該設施是「對健康最有利的選擇」，但也有知情人士直言：「他正在流失金錢與信譽，必須向粉絲與少數仍願意合作的企業證明，他當時真的是狀況失控。」

這位消息人士進一步指出：「他需要一個藉口來解釋那些令人震驚的言論，這場『進療養院』的戲碼，簡直就是量身打造的解套方式。」目前肯爺與妻子尚未針對此事公開回應。

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