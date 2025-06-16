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南韓女子夢見男星邊佑錫　隔天中刮刮樂頭獎4800萬元！引爆熱議

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
夢見「邊佑錫在發光」，他刮刮樂中頭獎4800萬！圖／翻攝自IG
夢見「邊佑錫在發光」，他刮刮樂中頭獎4800萬！圖／翻攝自IG

韓劇《背著善宰跑》去年在韓國掀起追劇熱潮，成功帶紅男主角邊佑錫。近日更有一位南韓民眾爆紅網路，只因他太太夢見邊佑錫後，竟刮中20億韓元（約新台幣4,800萬元）的彩券頭獎，消息曝光後立刻引爆網友熱議！

綜合韓媒報導，南韓官方樂透機構「同行福券」本月11日於官網公布《Speedto2000》第61期頭獎得主的專訪。得主表示，自己平時就有購買《Speedto》的習慣，約每月會買1至2次。當天與太太外出約會時順手買了一組彩券，沒想到太太刮開後竟發現中獎。

他進一步透露，太太告訴他夢到邊佑錫：「邊佑錫在夢中身披光芒登場，主持抽獎活動時叫出她的名字並送上禮物與擁抱。」他表示將用中獎金還清貸款並購屋，「感謝邊佑錫先生為我們家帶來幸運。」

這起奇妙的「夢境中獎」事件迅速在南韓社群平台與網路論壇上爆紅，就連邊佑錫本人也親自在相關新聞貼文下方留言：「大家等我，我馬上就來！」，該留言吸引超過2.1萬人按讚，粉絲紛紛回應：「也請來我夢裡吧」、「連夢裡都帶來正能量！」

據了解，《Speedto2000》是一款即刮即中的刮刮樂，只要刮出兩個相同圖案就能中獎。單張頭獎為10億韓元（約新台幣2,400萬元），若一次購買兩張組合票並同時中獎，則可抱走高達20億韓元（約新台幣4,800萬元）。扣除稅金後，實際領到的金額約為14億韓元（約新台幣3,360萬元）。

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