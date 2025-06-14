陳傑憲取消赴美為「台灣日」開球！前輩郭泓志說話了

郭泓志13日出席運動品牌Oakley活動，說到退休後轉戰演藝圈如魚得水，郭泓志謙虛表示：「這些嘗試對我來說就是保持著學習的心態，很感謝家人的支持和經紀公司的協助。」

演藝圈的作息跟職業運動員大不相同，雖然告別選手生涯，郭泓志依然保有固定的的運動習慣，特別喜歡戶外運動，例如露營、划船、爬山；幸運的是， 這幾年他參與的一些活動、節目，也都能讓他用不一樣的方式去學習不同的運動。

郭泓志說，因為以前沒有現在資訊這麼發達，遇到了就是想辦法解決，現在不管是運動科學或復健這一塊，大家越了解的情況下，就能盡量避免這樣的情況發生，現在場邊又有啦啦隊幫你加油，會讓選手腎上腺素更好，更容易專注在球場上。

只是現在啦啦隊女孩們陷入當小三、包養等負面新聞，郭泓志表示沒有注意類似的事情，「我看的都是在場上跳舞，我自己是滿想坐在髮香區，現在都還沒有機會坐在髮香區很認真看完一場比賽。但我覺得不管是在任何方面可以幫到球員或是中華職棒，越多人看到跟喜歡，都是一件好事」。

他面對場邊正妹如雲只敢遠觀，坦言對感情沒什麼經驗，「我的初戀就是我老婆，到現在20幾年，對我來講就是沒有經歷過情傷，我都是從暗戀開始，我暗戀我老婆，開始對他有感覺追求他到現在快20幾年了，所以基本上沒有情傷的產生。如果有的話，就是轉移專注力，打棒球」。

如今他已經是棒球界前輩，對後輩們總是勉勵多過於苛責。像是陳傑憲取消芝加哥「台灣日」的開球邀約，郭泓志覺得無需多做文章，「開球這種事我也算內行，去年開，也是挖了個地瓜，所以自己開心最重要，能不能開好，我是很享受那個感覺」。

郭泓志現在到演藝圈開啟第二人生。圖／Oakley提供

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