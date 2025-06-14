新一代瓊瑤女郎出爐！李千娜復刻林青霞：我也敢愛敢恨

瓊瑤去年12月辭世，享壽86歲，她的經典作品持續流傳，舞台劇「你的故事我的夢」搶先登場，由郎祖筠執導，隋棠、李千娜、林雨宣主演，隋棠13日未到場，李千娜詮釋當年林青霞「江雁容」的角色，雖然無法體驗當年的師生戀有多大膽，仍很有自信的說：「我也是敢愛敢恨！」

「你的故事我的夢」結合的是「窗外」、「一簾幽夢」，除了李千娜之外，「一簾幽夢」經典姊妹花「綠萍」、「紫菱」，則由隋棠、林雨宣分別詮釋蕭薔、陳德容的角色，而讓姊妹共同愛上的「楚濂」，由曾少宗飾演，風度翩翩的迷人紳士「費雲帆」則由莊凱勛飾演。

隋棠未現身，林雨宣則坦言根本腿軟，但也認為是成就解鎖：「以後也不見得有機會演到瓊瑤阿姨的劇本。」至於聽到隋棠是姊姊會緊張嗎？林雨宣指棠棠是偶像劇女神，自己則穿梭在時代劇，由於紫菱原本就覺得不如綠萍，她說：「我姊姊（指棠棠）好漂亮 ，真的好像不如她的感覺，很期待合作。」

導演郎祖筠10多年前就想把瓊瑤的作品搬上舞台，如今終於圓夢，她巧妙形容「窗外」就是要站到窗前，因此就會看到「一簾幽夢」的珠簾，2部戲其實是有相關的，雖然這群演員不見得看過瓊瑤的作品，但阿姨的文字非常有畫面有美感，一定能深刻感染大家。至於選角，她坦言舞台基本能力要有，不是隨便就能上去，畢竟「你不好就是我不好」，大家都是一體的。

湯志偉身兼主持人，節奏獨特很有個人風格，他其實是這次參演演員當中唯一演過瓊瑤劇的，而且一路從童星、男主角演到爸爸，「阿姨待我們像家人，當時有去過可園，地下室可以打保齡球，歷歷在目，21世紀她的精神依舊存在」。劇中湯志偉跟周丹薇是夫妻，此外還有曾少宗、劉黛瑩等。

故事焦點裡的兩個少女，一個夢想寫作，一個奔放活潑；一個成天愁悶，一個終日惶惶。命運就像一面鏡子，把她們極其相似的人生軌跡當中一個又一個的抉擇，映照得朦朧又清晰，夢想與現實、愛情與麵包，錯綜交織。整齣戲裡至少刻劃了4段感情、3場婚姻，主要人物在每一個十字路口應該何去何從，其實都沒有標準答案。有人痛定思痛拂袖而去，有人百轉千折決定留下，也有人始終原地踏步，走不出自己結的繭，還不了虧欠一生的情債。

本劇得以順利啟動，包括瓊瑤原著授權怡人傳播有限公司，以及此劇的監製何琇瓊女士、負責劇本開發的藝萌友-執行長同時也是本劇的戲劇構作陳煒智、共同出品人寬宏藝術經紀股份有限公司及美亞娛樂發展股份有限公司，還有演出製作的表演工作坊。

「你的故事我的夢」將於台北、高雄舉行世界首演。10月17日到10月19日在臺北表演藝術中心、12月13日在高雄衛武營，6月17日 (二) 13:00全面開賣，購票請洽寬宏售票。

周丹薇當年曾2度跟瓊女郎擦肩而過。記者王聰賢／攝影 湯志偉（右起）、周丹薇、郎祖筠、林雨宣、李千娜齊現身。記者王聰賢／攝影 李千娜詮釋「窗外」林青霞角色。記者王聰賢／攝影 周丹薇（右）和湯志偉演夫妻。記者王聰賢／攝影 郎祖筠透露執導瓊瑤作品是圓夢。記者王聰賢／攝影 周丹薇（右起）、湯志偉、郎祖筠、林雨宣、李千娜出席活動。記者王聰賢／攝影

商品推薦