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陳天仁遭健身教練伸狼爪！揭「噁男裝老實人痛哭博同情」：受害者不只我

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳天仁在節目中講述邀遭熟人性騷。圖／擷自YouTube／11點熱吵店
陳天仁在節目中講述邀遭熟人性騷。圖／擷自YouTube／11點熱吵店

陳天仁上節目《11點熱吵店》談「看似人畜無害卻害人無數」話題，吐露曾遭「偽裝成老實男」的健身教練伸狼爪，Melody直呼「你這是MeToo！這個要報警！」

陳天仁表示，該名男子是她熟識的一名健身教練，雙方已認識很多年，關係好就像家人一樣，有空會一起吃飯之類的，但她強調兩人之間毫無曖昧氣氛。兩人維持友好關係，隨著對方事業有成，交女友了，甚至論及婚嫁了，陳天仁說：「我這個人就是我會避嫌，即便我跟他很好，我還是會避開距離這樣子。」

後來，陳天仁在某次友人聚上再遇到對方，當時她已離婚，活動結束後對方主動提出陪她去牽車，因當時天色已晚，陳天仁想著既然對方陪她去牽車，那她便開車送對方到停機車的地方，兩人互聊近況，聊著聊著對方突然說想抱一下，她想說友誼方式抱一下，沒想到對方卻卻突然強抱她，並進一步伸手侵犯。陳天仁掙扎制止對方，對方仍未停止，她當場直喊「我要報警了」，對方才驚覺收手。

陳天仁原以為事件就此結束，雖裝著沒這回事，但也完全沒再跟對方聯絡，一年後兩人再度在朋友聚會中碰面，男子當時看起來狀況不佳、情緒低落，陳天仁自嘲自己可能有「聖母情結」，一時心軟覺得對方可憐，結果對方竟藉分手痛哭博取同情，對她再次出手要「抱一個」！陳天仁怒斥對方離開現場，事後更得知受害者不只她一人。

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陳天仁在節目中講述邀遭熟人性騷。圖／擷自YouTube／11點熱吵店
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