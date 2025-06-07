不到3個月遭肺癌奪命！沈世朋爸臨終交代「一定要做這事」
男星沈世朋日前沈世朋在「聚焦2.0」分享家族中有肺癌史，過去父親狂咳一個月，原以為是感冒症狀，直到情況惡化，出現吞嚥障礙，被查出是肺腺癌四期，進行治療不到三個月就逝世。就連家中大伯及堂姊也罹患肺癌，沈世朋為扛起家庭重擔，開始注重身體健康，成功戒菸並養成運動習慣。
沈世朋透露父親曾咳嗽咳一個月，起初以為是感冒到診所就醫，症狀卻一直沒有改善，直到吞嚥出現障礙、喝水嗆到，進一步就醫檢查才發現已經罹患肺腺癌第四期，治療期間癌細胞擴散到腦部，陷入昏迷，最終沒能戰勝病魔，僅僅不到三個月就離世。
沈世朋父親平時就有吸菸史，經常喝酒應酬，在臨終前特別叮嚀沈世朋：「一定要戒菸，不要跟我一樣。」為了擔起家庭責任，沈世朋下定決心戒菸，每天運動增進肺活量，維持正常的生活作息，降低罹癌的可能性。
沈世朋的大伯也因肺癌過世，就連不菸不酒、長年吃素的堂姊也查出肺癌初期，讓他感到相當憂慮。對此員榮醫院副院長涂川洲表示：「基因及環境是罹患肺癌的重要因素。」建議像沈世朋擁有肺癌家族病史的人，一年要做一次低劑量電腦斷層的篩檢，現在還引進AI技術，能更精密的判讀肺癌早期的病兆，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
更多推薦
▪蕭雅全遭控伸狼爪！沉默一日拋震撼彈告別「珍重再見」
▪東部旅宿房價比台北貴？張齡予氣炸公開「慘淡真相」
▪獨／何妤玟住院一周 指數異常卻找不到病因 嘆：很恐怖
▪范瑋琪《歌手》走音狂抖遭淘汰：對不起 網曝她臨時換歌
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言