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獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

不到3個月遭肺癌奪命！沈世朋爸臨終交代「一定要做這事」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
沈世朋分享為了降低罹癌可能，決定戒菸的心路歷程。圖／年代提供
沈世朋分享為了降低罹癌可能，決定戒菸的心路歷程。圖／年代提供

男星沈世朋日前沈世朋在「聚焦2.0」分享家族中有肺癌史，過去父親狂咳一個月，原以為是感冒症狀，直到情況惡化，出現吞嚥障礙，被查出是肺腺癌四期，進行治療不到三個月就逝世。就連家中大伯及堂姊也罹患肺癌，沈世朋為扛起家庭重擔，開始注重身體健康，成功戒菸並養成運動習慣。

沈世朋透露父親曾咳嗽咳一個月，起初以為是感冒到診所就醫，症狀卻一直沒有改善，直到吞嚥出現障礙、喝水嗆到，進一步就醫檢查才發現已經罹患肺腺癌第四期，治療期間癌細胞擴散到腦部，陷入昏迷，最終沒能戰勝病魔，僅僅不到三個月就離世。

沈世朋父親平時就有吸菸史，經常喝酒應酬，在臨終前特別叮嚀沈世朋：「一定要戒菸，不要跟我一樣。」為了擔起家庭責任，沈世朋下定決心戒菸，每天運動增進肺活量，維持正常的生活作息，降低罹癌的可能性。

沈世朋的大伯也因肺癌過世，就連不菸不酒、長年吃素的堂姊也查出肺癌初期，讓他感到相當憂慮。對此員榮醫院副院長涂川洲表示：「基因及環境是罹患肺癌的重要因素。」建議像沈世朋擁有肺癌家族病史的人，一年要做一次低劑量電腦斷層的篩檢，現在還引進AI技術，能更精密的判讀肺癌早期的病兆，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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珍惜與家人相處時光，沈世朋與父親生前出遊爬山。圖／年代提供
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沈世朋使用三球呼吸訓練器展現驚人肺活量。圖／年代提供
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