楊千霈「小腹微凸」被疑懷孕　親揭身體近況

楊千霈1月宣布結束8年婚姻，近日錄影時因小腹微凸被疑懷孕。她澄清是脹氣與宿便導致，強調目前沒有新對象，與「玖壹壹」春風及伴郎Jeremy等緋聞對象僅是朋友，感情上會更加謹慎，專注陪伴兩個女兒。

4日，她上《女人我最大》分享居家瘦身妙招，錄影前接受《TVBS新聞網》專訪時，被發現小腹微凸。她害羞表示，這是因為脹氣與宿便問題，近期體重增加5公斤，因此決心進行飲食控制。

楊千霈坦言，過去自己有「戀愛腦」，但現在有兩個寶貝女兒，會更加謹慎看待感情，不再輕易投入戀愛。她也提到，會把這段經歷當作與女兒們的機會教育，分享愛與成長的觀念。「我會問她們：『媽媽以後可不可以交男朋友？』大女兒還會回：『不會又離婚了吧？不會再生小孩喔？』」

離婚後，楊千霈依然與前夫維持友好關係，雙方共同照顧孩子。她坦言：「我們還是彼此的家人，會一起帶寶貝外出，相處很自在。」由於前夫並非公眾人物，她選擇保留對他的私生活空間，也鮮少主動談及離婚細節。

她日前前往日本滑雪度假，笑稱沒有豔遇，並強調目前都是正常交友，身邊許多親朋好友曾為她慶生，希望外界不要過度解讀她的交友狀況。

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