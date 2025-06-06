神隱15年！48歲元斌拍廣告復出 韓網瘋狂刷屏：眼睛懷孕了

睽違15年終於現身！現年48歲的韓國男神元斌，自2010年主演電影《大叔》後便淡出演藝圈，長年未有新作問世，僅偶爾透過廣告露面。近日他驚喜復出，成為韓國生活服務品牌「阿正堂」的最新代言人，最新廣告一曝光便引爆網友熱烈討論，「凍齡男神」話題再度席捲全網。

韓國生活服務平台（아정당）本月月中才剛宣布邀請元斌擔任品牌的專屬代言人。28日下午，官方YouTube頻道公開了元斌的新電視廣告。 元斌。圖／翻攝自YOUTUBE

廣告中，元斌依舊憑藉不變的帥氣外貌吸引了眾人目光，並親自擔任旁白，說出「我們將改變」、「一個沒有人吃虧的世界」等語句。

影片一出，引來大批網友暴動留言：「到底吃了什麼防腐劑？怎麼一直都不會老啊，老大哥！」、「太帥了！這造型是什麼？完全是眼睛保養傳說啊！」、「哥，為什麼不拍電影只來這裡？為什麼還不會老啊？」、「元斌的復出作品是阿正堂，哇塞，阿正堂真的很厲害。」

罷工15年給老婆養 持續尋覓心動劇本

據悉，元斌不拍戲的這15年，只有代言一家咖啡廣告，不過2024年結束了合作長達16年的咖啡代言廣告，一度盛傳他真的要引退，好在現在又接了化妝品廣告，顯然只是還沒看到喜歡的劇本。他的星妻李奈映也曾表示，他一直都有在找劇本，只是還沒有遇到他心動的作品。之前有韓國網友發文表示，元斌最近上烹飪課，還會把製作好的成品芝麻油分送給大家，整個人皮膚好到發亮，就是少年的感覺，絲毫沒有中年男子的感覺，實在太神奇。

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