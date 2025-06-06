陷不倫疑雲！41歲崔汝珍嫁「朋友老公」 新郎前妻揭內幕

韓國女星崔汝珍（최여진）以模特身份出道後，逐漸轉戰戲劇圈，出演了多部電視劇和電影，她不僅在戲劇方面表現亮眼，也因其直率的個性和在綜藝節目中的表現而受到歡迎。本月1日，崔汝珍與大她7歲的圈外男友低調結婚，然而在婚前，她與未婚夫的關係曾引發不少爭議與傳聞，甚至男方的前妻也為此出面回應。

今年3月，SBS綜藝節目《同床異夢2》製作小組向媒體透露崔汝珍的婚訊，隨即引發網友熱議。許多人猜測男方是五年前與崔汝珍一同出演tvN綜藝節目《On and Off》的水上運動總監。當時，這位總監與妻子一同上節目，崔汝珍甚至曾在他家借住，三人每天三餐一起吃，關係親密得像家人，崔汝珍當時更在節目中介紹總監夫妻時，直言：「就像我的爸爸媽媽一樣。」這段過去曝光後，立即引發大量網友質疑，認為崔汝珍介入了他人婚姻。

面對外界傳聞，崔汝珍2024年8月在《脫掉鞋子恢單4Men》節目中透露圈外男友的情況，直言「因為是最後的戀情，所以想鞏固一下。他比我大7歲」她也補充說，她與男友之間就像朋友一樣相處，並特別提到：「我喜歡他單身的狀態。既然他經歷過單身，我相信他會做得更好，不會犯錯。」

今年1月，崔汝珍與男友一同在YouTube頻道「金淑TV」亮相，男友的臉部一度被打上馬賽克，隨後才正式露面。當時主持人金淑好奇詢問男方是「土地大亨」還是「集團公子」，崔汝珍則幽默回應：「土地大亨，債務大亨。」

儘管崔汝珍、總監以及總監前妻後來發表聯合聲明澄清，強調崔汝珍是在男方離婚後才開始交往，而非介入婚姻。男方的前妻還曾出面解釋：「你們離婚後才認識的，幹嘛說那麼多？我是證人，我支持你們。你們倆看起來很般配。」但這些傳聞在網路上仍引發不小的熱議，甚至還有丈夫財富、私生子以及邪教的傳聞，讓她的婚事備受關注。

面對外界傳聞，崔汝珍婚前上節目時公開表示，自己認定的人就會勇往直前，並強調自己的人生選擇比母親的想法更重要。

據韓媒報導，崔汝珍的婚禮於本月1日在京畿道加平的湖畔遊艇上舉行，氣氛感性而活潑，新郎更在婚禮上感動落淚，顯示出他們對這段感情的珍惜。

圖/翻攝自ulumma2012 IG

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