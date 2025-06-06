淚點太精準李安難下刀　楊貴媚「我錯了嗎」至今沒答案

「台流來襲」活動昨號召14部台劇齊聚，其中6月7日將上線的「我們與惡的距離2」十分風光，成為海外平台 Amazon Prime Video首次購入的台劇，屆時將在全球240個國家或地區同步上架，將有10多種配音。導演林君陽讚嘆女主角楊貴媚每欠都能給出不同表演，她坦言是拜國際大導李安所賜。

楊貴媚當年拍「飲食男女」，跟吳倩蓮連拍3次，都在同一點精準落淚，結果李安進剪接室覺得「妳讓我無法動刀」，她不禁反問「導演我是對的還錯的」，至今也沒得到答案，但此後就懂得多給導演選擇。

于子育則透露楊貴媚在劇情後段會開口唱歌，楊貴媚嘆：「場面那麼大我會緊張，但君陽導演堅持要現場音！」幸好表演結束，連臨演都受到感染，讓她直呼「太感動了」。

此外，楊貴媚也有和導演樓一安、莫子儀合作「喝酒吧！笨蛋」，導演樓一安吐槽莫子儀龜毛至極，楊貴媚也默認兩人

常在片場吵架。有場宋緯恩跟王渝萱的歌舞劇，莫子儀在後面彈鋼琴，根本拍不到他，但他很計較彈鋼琴的手勢，讓他氣得翻白眼。樓一安當導演時，都是聽其他演員哀求「導演拜託，我們再來一次」，只有對上莫子儀，是他要先弱勢低頭。

本日出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會的影視人員包括「成功路上」製作人林知秦、李程彬；「百味人生」製作人徐嘉森、龔翠萍，編劇林久瑜、演員黃少祺、星卉、王樂妍；「如果我不曾見過太陽」製作人麻怡婷、導演蔣繼正、編導簡奇峯、編劇林欣慧；「同棲散策」製作人周美豫、林奕嵐、施柏宇；「男公館」監製張正芬、辛誌諭、陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝；「我們與惡的距離2」製作人林昱伶、製作人江承恩、導演林君陽、楊貴媚、薛仕凌、于子育；「拜六禮拜」導演杜政哲、鍾欣凌、孫淑媚、丁寧、連晨翔；「時候」製片總監許光志；「喝酒吧！笨蛋」監製陳寶旭、導演樓一安、楊貴媚；「郵票與舒芙蕾」製作人賴聰筆、行銷總監張翔茹、版權經理賴慶昇、開發製片謝翔宇；「零日攻擊」製作人鄭心媚、導演劉易、導演趙暄；「親密之海」出品人黃偉豪、監製陳劭怡、製作人楊以苹、于子育、蔡亘晏；「舊金山美容院」製作人戴天易、執行製作人劉文嬌、導演杜政哲、監製蕭磊、連晨翔、章廣辰、楊晴、檢場、蔣偉文；「寶島西米樂」何宜珊、盧彥澤、陳文山。

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