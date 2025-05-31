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不唱台北大巨蛋爆驚人內幕！蘇打綠青峰全說了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
蘇打綠最終謝幕，不慎滑倒的家凱(中)被團員連忙扶起。圖／緒風提供
蘇打綠最終謝幕，不慎滑倒的家凱(中)被團員連忙扶起。圖／緒風提供

蘇打綠去年展開「二十年一刻」巡演，昨晚移師東京「日本武道館」，未料初體驗卻也是最最終句點，吉他手家凱激動喊話「這是我們第一次唱武道館，也是我們的最後一次」。其實主唱青峰早先透露對大型巡演興趣缺缺，較希望是長期在固定場地演出，更意外曝光不唱台北大巨蛋的內幕。

他29日晚間在演出尾聲，抓包2樓觀眾偷拍，最後並要求旁邊的人監督偷拍者刪掉照片，驚人視力令人讚嘆。會後他說自己有150度近視，每次開唱都會戴上隱形眼鏡，對於「鷹眼」相當自豪，加上日本武道館場館設計與觀眾席很近，青峰笑說要抓偷拍就不能離觀眾太遠，不過大巨蛋觀眾席與主舞台有段距離，恐無法順利發現偷拍者，不可控因素讓眾人直呼「不唱大巨蛋內幕曝光」，他並未否認。

其實蘇打綠過往多次強調只要台上有表演者，「演出中」禁止任何形式（包含手機）的錄影、錄音、拍照、直播，這次還提供手機袋禮物給每位觀眾，希望大家入座後將手機放入手機袋中收妥，好好遵守主辦單位規定。

第一次的日本武道館對6位團員意義非凡，從申請場地到開唱時隔整整1年，他們透露申請過程相當繁複，還需提出為什麼要在日本武道館開唱的10個理由，足見挑戰此聖地之困難度。

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蘇打綠提供手機袋禮物給每位觀眾。記者林士傑／攝影
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