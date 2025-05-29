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i-dle舒華爆氣：人神共憤！時隔一年發微博 長文為陸女命案發聲

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
舒華。圖／擷自微博／葉舒華_i-dle
舒華。圖／擷自微博／葉舒華_i-dle

舒華時隔一年更新微博，竟是動怒直罵：「人神共憤！」

女團i-dle(原團名：(G)I-DLE）成員舒華（葉舒華）28日凌晨更新微博，表示上網看到一名母親撕心裂肺講述女兒去年在成都遭奪命事件的新聞，舒華心疼直言：「看到這位母親用盡自己的全力，努力保持自己的理智，讓法律一定要給女兒和社會一個交代。我真的是心疼不已！您得多痛啊 ！」

「成都女子家門遭攻擊致死」事件於去年6月9日發生於中國四川省成都，一名獨自在家的27歲女子遭人無故且不斷敲門、在門口吐痰，受害者等到社區保全到場後，開門欲質問對方原因，竟遭對方衝進家中攻擊她，受傷嚴重，最終搶救無效身亡，而該案件於27日開庭審理，再度引起網友討論，而舒華上網也看到新聞報導，發文曝心中憤怒！

舒華長文曝對事件的憤怒，對受害者與受害者家屬的心疼，寫下「好多好多人一定會為妳發聲的，幫妳討回公道。」她稱女孩當時努力保護自己、勇敢堅強，表示：「我們也不要怕，現在妳的媽媽和大家都會來保護妳！國家也會的！」

對於司法體系，舒華語氣激動：「司法我還是老話一句，睜大眼睛！需要修改的法律請明修，請保護好正常、對社會有貢獻且文明的人，不要放過這些敗類！」她抨擊部分施暴者以「精神不正常」為藉口逃脫法律責任，直言：「奪走別人的生命沒有馬上讓償命就是最大的施捨了！」

她還於留言區補充道，發聲是希望能重視此案，讓女孩安息，讓女孩母親能得到遲來的公正，要大家不用過度放大她的行為，直說：「不用讚頌也不用說多偉大。」中國網友則被她罕見更新微博是因公開為成都受害女子發聲而感動。

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舒華微博發文。圖／擷自微博／葉舒華_i-dle
舒華微博發文。圖／擷自微博／葉舒華_i-dle

舒華微博發文。圖／擷自微博／葉舒華_i-dle
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