許富凱出道14年最大危機！坦言險倒嗓 憂心曹雅雯剃頭

金曲歌王許富凱嗓音渾厚，擁有許多死忠粉絲，不料前陣子他重感冒1個半月導致嚴重失聲，堪稱是出道14年來最大危機，他忙著錄新專輯、又有北流文化展工作，在北流董事長黃韻玲介紹之下，到知名診所打類固醇才終於恢復美聲。

許富凱23日出席北流特展「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」記者會，現場演繹1930年代的老歌「ブラジル喫茶店的歌」，透露錄音時黃韻玲要他想像自己是張國榮，透過肢體語言將歌曲中的迷人氛圍感染給聽眾。

許富凱3月份為重感冒所苦，長達1個半月都發不出聲音，非常沮喪，黃韻玲趕緊介紹他去看名醫，笑說：「我自己沒看過那醫生，都要感謝熱心的劉若英，是她有天早上6、7點在群組介紹的，當時她正在忙演唱會，我還問她『你很閒嗎』。」

許富凱的聲帶水腫、無法閉合，「我想說死定了該不會倒嗓，心裡很慌」，幸好打類固醇後獲得奇效，他還「呷好逗相報」，介紹林美秀、彭佳慧以及樂團血肉果汁機主唱去看。

而金曲歌后曹雅雯近來為了鼓勵病父，一起剃平頭對抗病魔，許富凱身為好友相當心疼她，「家人生病是很大的煩惱，她又是獨生女，希望她爸爸早日康復」，透露沒有私下聯絡曹雅雯，怕打擾對方。

許富凱有關心好友曹雅雯近況。圖／台北流行音樂中心提供

商品推薦