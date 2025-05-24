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WINNER宋旻浩服役「出國旅遊、曠職」！違反《兵役法》送檢 缺席團體演唱會

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
宋旻浩。圖／擷自IG／realllllmino
宋旻浩。圖／擷自IG／realllllmino

韓男團WINNER成員宋旻浩因涉嫌違反《兵役法》罪名被警方移送檢察機關。

綜合韓媒《STARNEWS》《朝鮮日報》報導，警方今（23）日表示，已於22日將宋旻浩不拘留移送檢方。

宋旻浩因躁鬱症、恐慌症等情感障礙被判為4級補充役，他自2023年3月起於首爾麻浦區設施管理公團服役，同年3月轉任麻浦居民福利設施，並於去年12月退伍。但他臨近退伍前被爆服役期間經常曠職或未正常出勤，甚至在去年10月底被媒體拍到前往夏威夷旅遊，服役態度遭嚴重質疑。

警方在接獲兵務廳請求後，對其服役單位與住所進行搜查，蒐集監視器與出勤資料，宋旻浩也於調查過程中大致承認曾於上班時間擅離工作崗位，若最終確認違法，兵務廳可能撤銷其已解除的召集處分，並要求他重新服役。

對於宋旻浩被移送至檢察機關一事，所屬經紀公司YG娛樂目前尚未回應。

而WINNER將於7月26、27日舉辦演唱會，宋旻浩則因爭議事件缺席，將由姜昇潤、金秦禹、李昇勳3人演出。

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