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胡文英赴三峽車禍現場悼念 「1舉動」挨轟：作秀、蹭熱度

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖／摘自胡文英IG
圖／摘自胡文英IG

三峽余姓老翁19日駕車肇事造成3死12傷事故，車禍案發現場湧入大批民眾擺放祭品慰問亡者，其中59歲美魔女胡文英昨（21）日也前往現場悼念，隨即在社群平台放上影片。然而，她拍攝哀悼影片上傳社群媒體的舉動，卻引發爭議與批評聲浪。

胡文英昨天在社群平台發布影片，表示自己在得知這起奪走3條人命、造成多名傷者的車禍後深感悲痛，身為一位母親，能深刻體會失去親人的痛苦。影片中，她身穿全黑服裝，手提在超商購買的餅乾作為祭品，親自前往事故現場雙手合十祭拜，過程中數度激動落淚，直言「心痛到難以平復」，並怒斥肇事的78歲余姓老翁「形同殺人，藐視人命不可取」。

不過，胡文英將哀悼過程拍成影片並公開發表，立刻引來大量網友撻伐。不少人批評她「藉悲劇蹭流量」、「作秀」、「不尊重死者」，甚至指控她使用了與日常聚餐相同的穿搭，質疑其誠意。有網友留言：「悼念還用 hashtag 標註美魔女和車禍是什麼意思？」、「從別人痛苦中賺關注，真的很噁心」。截至目前為止，胡文英尚未對外界批評做出回應。

三峽19日下午發生重大車禍，造成12傷3死，其中，12歲李姓男童重傷送土城長庚醫院，經醫護細心搶救，21日傍晚成功拔除呼吸管，術後情況穩定良好，觀察兩天預計於星期五轉至普通病房。此次車禍造成社會各界高度關注，尤其是其中一名為接孩子放學而不幸罹難的母親，更是引發廣泛不捨。肇事老翁仍在加護病房治療中。

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