修杰楷約會片遭疑酒駕載賈靜雯？節目組公開「一鏡到底」影片：滴酒未沾

修杰楷近期推出YouTube頻道「修TIME」，14日上線的最新一期，來賓正是老婆賈靜雯，公開2人外出約會、日常鬥嘴模式，讓網友直呼「又甜又好笑」，稱2人真的超配，不過影片中一畫面竟引發「是否酒駕？」質疑聲，節目組直接公開現場直擊影片回應。

在14日公開的「修TIME」第6集影片中，2人正中午在大稻埕吃路邊攤，畫面中出現修杰楷倒啤酒畫面，吃完後他騎車載賈靜雯前往其他地方，遭疑是否酒駕？節目組則直接公開一鏡到底影片內容，片中工作人員說道「你不能喝」，修杰楷也回說：「我不行啊，我要開車啊，所以我倒了還沒喝」。節目組也上了「滴酒未沾」的字幕。

工作人員公開影片同時害寫下：「帶大家直擊案發現場！修哥沒有喝啦，他真的是負責跑退腿的」，並提醒大眾「開車不喝酒，安全有保障哦～」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

修杰楷在影片中有倒啤酒畫面。圖／擷自YouTube／修TIME ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

節目組公開一鏡到底影片。圖／擷自YouTube／修TIME ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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