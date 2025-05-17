修杰楷約會片遭疑酒駕載賈靜雯？節目組公開「一鏡到底」影片：滴酒未沾
修杰楷近期推出YouTube頻道「修TIME」，14日上線的最新一期，來賓正是老婆賈靜雯，公開2人外出約會、日常鬥嘴模式，讓網友直呼「又甜又好笑」，稱2人真的超配，不過影片中一畫面竟引發「是否酒駕？」質疑聲，節目組直接公開現場直擊影片回應。
在14日公開的「修TIME」第6集影片中，2人正中午在大稻埕吃路邊攤，畫面中出現修杰楷倒啤酒畫面，吃完後他騎車載賈靜雯前往其他地方，遭疑是否酒駕？節目組則直接公開一鏡到底影片內容，片中工作人員說道「你不能喝」，修杰楷也回說：「我不行啊，我要開車啊，所以我倒了還沒喝」。節目組也上了「滴酒未沾」的字幕。
工作人員公開影片同時害寫下：「帶大家直擊案發現場！修哥沒有喝啦，他真的是負責跑退腿的」，並提醒大眾「開車不喝酒，安全有保障哦～」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
更多推薦
▪汪小菲高調再婚 Mandy披天價禮服「婚紗照曝光」
▪不倫人夫代價太大！永野芽郁首露面「淚崩謝罪」
▪「蘭陵王」爆紅後才入伍 陳奕獲傑出役男曾同框侯友宜
▪評論／閃兵風暴惹民怨！電視台斷尾求生 這群人將賠掉演藝生命
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言