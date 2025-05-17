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告五人首登大巨蛋！17日世壯運開幕超強卡司一次看

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
世壯運開幕典禮17日登場。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
世壯運開幕典禮17日登場。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供

世壯運17日舉辦開幕典禮，告五人將首登上大巨蛋演出，主唱犬青興奮表示：「上次因為球賽曾踏上投手丘表演，但這次是真的在大巨蛋的大舞台上做大型的演出，感受很不一樣，我們都為了此次表演很隆重地在準備各項前置工作！」

鼓手哲謙則透露為了這次表演，特別將兩首經典曲目，在編曲上作大幅更動，「透過這次參與世壯運開幕表演，我們也學習到這麼在大型演出上表演，必須要配合舞團及整體演出要把編曲加長作改變，才能把表演作到更加完美。」若能參賽，主唱兼吉他手雲安說最想參加標槍跟鉛球，「雖然我目前的身型不太可能，但每次看比賽覺得特別有趣，所以想要嘗試看看！」而鼓手哲謙則逗趣接話：「那我想要參加跑步比賽，然後去撿雲安丟的標槍！」至於主唱犬青則自認沒有運動細胞，她笑說：「我還是當啦啦隊幫大家加油就好！」

演出卡司還有周湯豪和媽媽比莉，母子倆將帶來周湯豪去年台北小巨蛋的合體演出，並升級為「大巨蛋豪華版」，2人2個月前就親自打理演出造型，比莉開心表示：「彩排時站在大巨蛋台上覺得超級震撼！這麼厲害的場地加上跟一百多人的舞群一起走上走下彩排，過程中很感動，很期待演出當天的到來！」

而提及如果有機會能參加世壯運最想參與什麼項目，很愛走路的比莉笑說：「如果有走路比賽，我一定報名！」得知世壯運有跆拳道、空手道比賽的她還主動提出想現場「見習」，「我從小就想當俠女，如果能藉由這次參加大巨蛋選手們碰面，我想拜他們為師，這樣學成之後就能路見不平拔刀相助！至於求學時期曾是曲棍球選手的周湯豪則表示：「有機會的話想去比曲棍球比賽！」

阿爆將帶著金曲新人makav真愛所屬的子弟兵「那屋瓦少女隊」為開幕擔任開場嘉賓，還有「桌球教父」莊智淵也將現身，他表示：「很榮幸也很開心受邀參與世壯運開幕演出邀約。因受邀演出內容屬於自己的專業領域，希望自己能享受當下也可以把這份感受傳遞給參與此次比賽的各位選手！」

江宏傑這次為了雙北世壯運回歸球員身分，他透露為了此次開幕，與素人還有小朋友運動員一起打球，讓他又重燃當年打球時的熱血精神，「充分感受到大家都非常投入、專注享受運動的氛圍！」而為了力挺首次在亞洲舉辦的2025雙北世壯運，江宏傑特別拍攝宣傳應援影片力挺。

本次世壯運開幕典禮的來賓與表演者包括：

．告五人 (Accusefive)：擔任表演嘉賓，是首度登上大巨蛋演出，成員包含主唱犬青、鼓手哲謙、主唱兼吉他手雲安。
．周湯豪 (Nick Chou) 與 比莉 (Billie)：母子檔將帶來「大巨蛋豪華版」的合體演出。
．阿爆 (A-bao)：將擔任開場嘉賓。
．那屋瓦少女隊：為阿爆的子弟兵，金曲新人 makav 真愛所屬團體，將與阿爆一同進行開場表演。
．莊智淵 (Chuang Chih-yuan)：「桌球教父」將會現身開幕典禮。
．江宏傑 (Chiang Hung-chieh)：為此次雙北世壯運回歸球員身分，並拍攝了宣傳應援影片。他在開幕相關活動中與素人及小朋友運動員互動，重燃對運動的熱情。

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告五人將為世壯運首登大巨蛋演出。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會 提供
告五人將為世壯運首登大巨蛋演出。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會 提供
莊智淵也將在開幕典禮上現身。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
莊智淵也將在開幕典禮上現身。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
江宏傑力挺世壯運。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
江宏傑力挺世壯運。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
阿爆要帶金曲新人演出。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
阿爆要帶金曲新人演出。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供
周湯豪和媽媽比莉表演服裝親自來。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會 提供
周湯豪和媽媽比莉表演服裝親自來。圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會 提供

世壯運

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