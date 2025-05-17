昆凌90歲爺爺參加世壯運！超驚人體力周董也喊讚

昆凌的爺爺Laurence Quinlivan是運動好手，2年前曾以88歲高齡參加常青田徑國際錦標賽，如今90歲的他，將要參加世壯運，甚至一口氣報名了標槍、100公尺、200公尺田徑共5項，相當厲害。

昆凌爺爺70年前在澳洲高中錦標賽奪下鉛球冠軍，對運動十分熱衷，昆凌曾笑說：「聽爸爸說爺爺從以前跑步都是break the record的，我應該有遺傳到愛運動的基因。」而她和周董的3個寶貝也都喜歡運動，「Hathaway和Romeo姊弟倆運動細胞都不錯，喜歡的項目不同，希望妹妹Jacinda也有遺傳到。」周董也曾在IG說昆凌爺爺「90歲仍不想輸」，為爺爺加油打氣。

昆凌爺爺2年前比賽時，昆凌弟弟一路陪同，這次爺爺從澳洲飛抵台灣後，立刻去台北會場報到領證，昆凌弟弟也再次相伴。爺爺雖然柱著拐杖，但仍揹著大包包一步一步慢慢走，他16日接受媒體採訪時開心跟鏡頭打招呼「我今年90歲來到這裡，很開心參加世壯運」。

周杰倫（右）和老婆昆凌。圖／摘自IG

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