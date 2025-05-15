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香港明星足球隊爆包養「1地1女友」醜聞 他揭「真實內幕」駁斥

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖/翻攝自娛樂好好玩 youtube
圖/翻攝自娛樂好好玩 youtube

近來傳出有關香港明星足球隊被爆集體飲酒、豪賭、包養「1地1女友」等傳聞，12日鄧兆尊在網路節目《娛樂好好玩》中談起此事，還分析實際狀況，質疑爆料的真實性。

日前自稱是前甲組足球員的「B仔」在《情感關注組》中爆料，表示明星足球隊中有成員涉及「包養」，甚至到了「1地1女友」的程度。「B仔」聲稱，明星足球隊裡一些較有名氣的成員，會到大陸結識「紅顏知己」，並且在不同地區都有各自的「女朋友」，形容他們對這些對象很「專一」，暗示了在各地維繫固定且可能涉及財務支持的關係，也就是所謂的「1地1女友」。

12日，鄧兆尊、吳家樂等人在網路節目《娛樂好好玩》提及此爆料，質疑「B仔」的真實性。鄧兆尊解釋，明星足球隊前往各地多是為了公開活動，許多地方可能一年才去一次或初次造訪，要在每個地方都維持一個包養對象，從「經濟原則」上來看並不合理，笑稱「一年去一次幫人養呀？下次去都不知幾年後，養三年食一次，部乎合經濟原則，下次去就不認得啦。」他還跟吳家樂唱雙簧，笑說另一隊精裝足球隊年紀較年輕，「在那邊發生機會大很多」。此外，他也坦言曾試圖找出這位爆料者的身分，但都沒有線索。

香港明星足球隊，是由香港著名歌星譚詠麟與已故前港隊中鋒尹志強共同發起。這支隊伍匯集了香港眾多熱愛足球的演藝界人士，包括曾志偉、陳百祥等，旨在透過參與各地的足球賽事，推廣足球運動的同時，也為慈善公益事業籌集善款，至今已成為香港體育及慈善領域中具代表性的團體之一。

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