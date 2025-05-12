安迪愛女林吟蔚巴黎買包！返台3精品包遭海關沒收 「多花7萬才贖回」

已故資深藝人安迪愛女林吟蔚在社群媒體上分享了一段購物遭遇，引發廣泛討論！她透露，2023年底在巴黎旅遊時購入人生第一顆香奈兒精品包，未料返台入境時因不熟悉申報規定，包包竟被海關查扣。最終，她多支付了台幣7萬多元，才成功將愛包取回。

林吟蔚表示，當時因感冒不適，在入境時選擇走「免申報」綠線通道。然而，她碰上海關隨機抽查，被要求開箱檢查行李。當海關人員詢問「包包是否在巴黎購買？」她如實回答後，便被帶往小房間進行筆錄，並被告知3個包包將遭扣留。

她購買的精品除了香奈兒包，還包括香奈兒皮夾與 Vivienne Westwood 包包。由於未事先申報，她無法直接領回物品，而是必須支付倍價購回的金額，最終額外花費超過7萬元，才將這些包包取回。

她透露，2024年6月政府放寬申報金額，她才得以領回香奈兒皮夾，另外香奈兒包、Vivienne Westwood 包包則是今年跑完流程，「我直接打去跟海關說，我要倍價購回，不買回來它就會被流放到海關拍賣，也不知道什麼時候舉辦，最後多花7萬多塊，畢竟是我人生第1顆香奈兒包」。

林吟蔚以親身經驗提醒，入境時若攜帶總價值超過規定金額的自用物品，應主動選擇「紅線」申報，以免遭遇突如其來的查驗與罰款。她坦言，當時雖然沒拿顯眼的精品紙袋，卻依然遭遇隨機抽查，讓她不得不接受昂貴的「教訓」。她也幽默表示，自己運氣較差，未來將更加謹慎應對入境程序，確保心愛的精品包不再經歷「二次購買」的窘境。

許多人到歐洲玩特別喜歡到當地購買精品，財政部已於2024年6月26起，將每人免稅額適用標準從原本2萬元調高至3.5萬元，因此若購買的精品價格超過3.5萬元，入境時必須走紅線申報。專家也建議，海外購物前應先查詢當地與台灣海關規定，了解免稅額度及申報方式。旅客若擔心遭到抽查，可選擇攜帶購買證明，或主動申報以降低風險。否則，一旦遭遇查扣，可能需支付高額費用才能取回，甚至面臨拍賣命運。

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