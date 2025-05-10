戰神主播破例休長假！張雅琴找洪培翔救火「年代晚報」

年代「戰神主播」張雅琴平時幾乎全年午休，但她今日發出公告從5月12日起將告假兩周，因為她準備飛往美國哥倫比亞大學，出席女兒Jennifer的畢業典禮，請假期間由年代新聞部新任總監洪培翔代班播報「年代晚報」，也是是洪培翔換新東家後首度亮相。

才剛上任就被賦予代班重任，洪培翔坦言：「這是年代新聞台招牌，確實有壓力。」他將展現以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」持續為觀眾帶來最新的重點資訊。

年代新聞當家主播張雅琴畢業於政大新聞系，爾後赴美國就讀哥倫比亞大學國際關係碩士，擁有高學歷與專精的外文能力，她的女兒Jennifer繼承優秀基因，加上從小跟著張雅琴參加哥大校友會活動，耳濡目染下同樣考上美國哥倫比亞大學碩士，成為女戰神同系學妹，這次張雅琴與老公將共同赴美參與女兒的畢業典禮，他們內心是既欣慰又驕傲。

不過近期國際諸多動盪、國內外風波不斷，請假兩周期間張雅琴依然心繫主播台，這次決定將代班主持棒交給洪培翔負責，張雅琴表示：「非常謝謝培翔代班，從以前就認識他，他非常優秀，希望大家繼續支持！」而張雅琴預計將於5月26日正式回歸「年代晚報」，不會讓忠實觀眾等待太久。

資深主播洪培翔今年5月正式入主年代擔任新聞部總監，新上任一周就接下代班「年代晚報」的重任，他坦言：「才剛上任但感覺像報到很久了，雅琴姐的『年代晚報』是年代新聞台招牌，擁有廣大忠實觀眾，所以壓力很大」，加上張雅琴「說.播.批.評」的播報方式具有獨特魅力，更是考驗洪培翔的應變能力。對此洪培翔回應：「雅琴姐一直是我新聞工作上學習的對象，她對新聞時事專業的犀利批判風格是無法被複製模仿的。」

洪培翔將延續他以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」繼續為觀眾整理每日重點新聞。除了代班主持，洪培翔額外透露：「新節目正在籌備中！」，並計畫同步優化台內周末專題節目，將提供觀眾朋友更優質的選擇，期待能盡快用嶄新的面貌與大家相見。

張雅琴將赴美出席女兒畢業典禮。圖／年代提供 張雅琴（右）將赴美出席女兒畢業典禮。圖／年代提供

商品推薦