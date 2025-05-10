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炎亞綸擁3代言砸億元買工廠　股市波動他老神在在

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
炎亞綸很有生意頭腦。圖／品牌提供
炎亞綸很有生意頭腦。圖／品牌提供

炎亞綸去年揮別官非陰霾，今年共接了枕頭、香水和保養品代言，副業「火火選物」也經營良好，年初才跟股東們砸億元資金買下一個工廠。台幣升值，不少人搶換日圓美金，炎亞綸老神在在，透露完全不動如山，被讚心理強大時妙回：「謝謝大家訓練。」

炎亞綸形容自己對理財滿積極的，「有一群做交易的朋友教我操作」，今一聊到護國神山台積電（2330），馬上回說：「今天收盤好像950（949）吧。」但未透露有幾張。而他美金部位一直都滿多的，尤其2020年入手很多，對於川普關稅造成的風波，他態度是「不用慌」，也指市場是心理因素影響，像之前連2天跌停不過就是心理恐慌。

母親節將至，炎亞綸打算送上紅心芭樂生乳捲，那剛當媽的鬼鬼呢？他如夢初醒：「對耶，那送她香水！」他至今還沒看過鬼鬼女兒，兩人只先後去一家法國烘焙店，他原本打算碰到她時說「需要我幫忙帶盡管開口」，隨即招認「其實希望不要找」，因他其實很怕小孩，以前每次抱不到5秒就還給爸媽了。

目前炎亞綸除了籌備專輯，也正在寫劇本，打算推出具國際視野項目，大綱和分集角色已出爐，內容是玄幻加上傳統玄學的古裝劇，至於自己演不演，他還在考慮，但對反派角色很有興趣。

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炎亞綸漸漸復出公眾視野。圖／品牌提供
炎亞綸漸漸復出公眾視野。圖／品牌提供
炎亞綸今年接了3個代言。圖／品牌提供
炎亞綸今年接了3個代言。圖／品牌提供

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