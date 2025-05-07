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王彩樺認「山根越打越大支」 淚訴容貌焦慮心酸內幕

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
王彩樺透露自己醫美歷史。圖/摘自臉書、 話時代人物youtube
王彩樺透露自己醫美歷史。圖/摘自臉書、 話時代人物youtube

王彩樺日前參加賴慧如婚禮時，因「緊緻的臉蛋」引起討論。據悉，她曾在節目上透露自己有嚴重的容貌焦慮，並不避諱談論自己為了維持美麗所做的努力。

王彩樺近日上節目「話時代人物」接受鄭弘儀專訪，哽咽訴說自己有容貌焦慮的情況。她回顧過去的「醫美史」，表示以前豬哥亮建議她做小針美容，將山根弄挺事業運才會好，一開始雖然有變高，但隨著時間、年紀的關係，山根變得越來越寬闊，她只好改以玻尿酸來補救。

王彩樺表示，自己曾考慮隆鼻，但由於小針美容留下後遺症，當時的藥讓組織沾黏，若要隆鼻得挖除大量組織，不僅花錢、花時間，又得休息很長一段時間。她坦言，因為無法隆鼻而有了容貌焦慮症，對此她則解釋，自己目前仍在台上工作表演，得面對許多觀眾、粉絲，因此希望自己被看到的是最好的狀態，「如果今天今天不喜歡我自己，別人怎麼會喜歡？所以我就儘量把它調整到自己喜歡的模樣」。

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