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傑瑞米雷納揭拒回歸「鷹眼2」主因 吐槽：覺得我被輾過只剩半個所以給半薪！

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
傑瑞米雷納揭拒回歸「鷹眼2」主因。圖／擷自tiktok／High Performance
傑瑞米雷納揭拒回歸「鷹眼2」主因。圖／擷自tiktok／High Performance

據《Variety》報導，「鷹眼」男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日在節目《High Performance》中透露拒絕回歸迪士尼+影集《鷹眼》（Hawkeye）第二季的主因，是片方僅願意支付他第一季一半的薪資。

雷納直言：「他們開出的價碼是上一季的一半，但我得花同樣甚至更多的時間來拍攝，這不合理。」他還提到2023年讓他重傷的除雪車事故，直言：「你們覺得我被輾過之後就只剩半個傑瑞米，所以給我半薪？」

2023年1月，雷納為幫助姪子脫困，遭一台重達14,000多磅的Sno-Cat壓傷，造成14處肋骨斷裂及多處骨折，傷勢嚴重。雷納表示，這並非漫威的決策，而是來自迪士尼內部的會計部門，「我叫他們去放風箏，因為那是一個侮辱人的提案。」

雖然目前第二季未定案，雷納仍表達對角色的熱愛，強調自己並未要求加薪，只是希望維持原有待遇。他坦言：「雖然遺憾，但我也願意放下，或許我的身體現在正感謝我沒再拍續集。」

漫威及迪士尼+尚未對傑瑞米雷納的言論有所回應。

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@high_performance Jeremy Renner reveals why Hawkeye Season 2 never happened... 👀🏹 Jeremy's episode with us is available now, exclusively on the High Performance App! 🙌 Jeremy Renner's 'My Next Breath' is available in all formats now, published by Simon & Schuster UK #avengers #jeremyrenner #hawkeye #hawkeyeseason2 #disneyplus ♬ original sound - High Performance - The High Performance Podcast

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